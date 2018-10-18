По последнему слову техники. Новые специализированные аудитории появились в Военной академии

Новости Беларуси. В Военной академии Беларуси открылись современные специализированные аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Военной академии Беларуси открылись современные специализированные аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они оснащены по последнему слову техники. Теперь благодаря новейшему телекоммуникационному оборудованию курсанты смогут отрабатывать учебные задачи по связи прямо на рабочих местах. Условия здесь максимально приближены к боевым.
Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Данный класс и оборудование, которое стоит там, заменяет порядка 23-27 машин связи, которые до этого необходимо было разворачивать, тратить определённые материальные средства, чтобы провести элементарную тренировку по связи. Они позволят готовить не только курсантов, но и офицеров не как специалистов-инженеров, но и в области управления. То есть осуществляется комплексный подход.
Современным оборудованием оснастили и пункт управления связью Генерального штаба Вооруженных Сил. Это позволит вывести на новый уровень организацию управления войсками.