Прямой эфир

По последнему слову техники. Новые специализированные аудитории появились в Военной академии

18 октября 2018 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Военной академии Беларуси открылись современные специализированные аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По последнему слову техники. Новые специализированные аудитории появились в Военной академии-1

Они оснащены по последнему слову техники. Теперь благодаря новейшему телекоммуникационному оборудованию курсанты смогут отрабатывать учебные задачи по связи прямо на рабочих местах. Условия здесь максимально приближены к боевым.

По последнему слову техники. Новые специализированные аудитории появились в Военной академии-4

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Данный класс и оборудование, которое стоит там, заменяет порядка 23-27 машин связи, которые до этого необходимо было разворачивать, тратить определённые материальные средства, чтобы провести элементарную тренировку по связи. Они позволят готовить не только курсантов, но и офицеров не как специалистов-инженеров, но и в области управления. То есть осуществляется комплексный подход.

По последнему слову техники. Новые специализированные аудитории появились в Военной академии-7

Современным оборудованием оснастили и пункт управления связью Генерального штаба Вооруженных Сил. Это позволит вывести на новый уровень организацию управления войсками.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению
18 октября 2018 07:36

«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению

Связь поколений. В Минске стартовал молодёжный марафон к 100-летию комсомола
18 октября 2018 07:24

Связь поколений. В Минске стартовал молодёжный марафон к 100-летию комсомола

20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы
17 октября 2018 23:38

20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы