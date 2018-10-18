По последнему слову техники. Новые специализированные аудитории появились в Военной академии

Они оснащены по последнему слову техники. Теперь благодаря новейшему телекоммуникационному оборудованию курсанты смогут отрабатывать учебные задачи по связи прямо на рабочих местах. Условия здесь максимально приближены к боевым.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Данный класс и оборудование, которое стоит там, заменяет порядка 23-27 машин связи, которые до этого необходимо было разворачивать, тратить определённые материальные средства, чтобы провести элементарную тренировку по связи. Они позволят готовить не только курсантов, но и офицеров не как специалистов-инженеров, но и в области управления. То есть осуществляется комплексный подход.