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Российская звезда – кто станет хедлайнером 14 сентября в Минске?

10 сентября 2024 17:36
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Один день рождения на всех жителей почти двухмиллионного города. 14 сентября 2024 года Минск отметит 957-летие. Всего в столице запланировано более 100 мероприятий, ожидается приезд зарубежных гостей. Экономический форум, открытие новых зон отдыха, концерты, фестивали, представления, мастер-классы, квесты и куда же без разнообразия на фудкортах. Гулянья охватят все районы – от дворов до площадей. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Кто порадует гостей праздника этом вечером?

Российская звезда – кто станет хедлайнером 14 сентября в Минске?-2

Елена Родионова, главный режиссер праздничных мероприятий ко Дню города:
Будет радовать гостей множество белорусских коллективов, молодежных групп. Это у нас молодежный проект в финале которого в 22:00 выступит российская звезда Юлиана Караулова. Сразу после ее выступления молодежь исполнит традиционно песню «Песню о Минске». В 23:00 большой праздничный фейерверк, который можно будет наблюдать прямо с концертной площадки у Дворца спорта.

Подробнее в видео.

# День города в Минске # Екатерина Забенько # Елена Родионова

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