В Минской области заготовлено свыше 1 млн тонн кукурузного силоса

В Минской области заготовлено свыше миллиона тонн кукурузного силоса. Это почти 30 % от необходимого. Всего стоит задача получить четыре миллиона тонн сочного корма. В центральном регионе под царицу полей отвели более 200 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В сельхозпредприятии «Нарочанские зори» Вилейского района взяли высокий темп уборки урожая кукурузы. Здесь освоено более 10 % площадей. В 2024 году кукуруза хорошего качества: высота стеблей достигает четырех метров. Что позволит заготовить более сочный, питательный силос и получить больше кормовой зеленой массы. Урожайность кукурузы высокая – 600 центнеров с гектара. На полях задействовано несколько единиц техники. Механизаторы работают весь световой день. В сутки аграрии хозяйства заготавливают до тысячи тонн силоса.

Юрий Миклуш, водитель сельхозпредприятия «Нарочанские зори»:

Получается, до силосной ямы у нас расстояние 11 километров. Вчера 13 рейсов перевез, немножко больше, чем 100 тонн. Урожай очень хороший.

Виктор Драчиловский, главный агроном сельхозпредприятия «Нарочанские зори»:

Мы уже убрали кукурузы более 100 гектаров и заложили силоса на 5 тысяч тонн для кормления скота. 1,5 тысячи дойного стада и еще будет вводиться одна ферма на 800 голов, а так – 4,3 тысячи условное поголовье.