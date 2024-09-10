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Почему белорусы идут в клубы исторической реконструкции – ответил основатель фестиваля «Мiнск старажытны»

10 сентября 2024 17:35
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Один день рождения на всех жителей почти двухмиллионного города. 14 сентября 2024 года Минск отметит 957-летие. Всего в столице запланировано более 100 мероприятий, ожидается приезд зарубежных гостей. Экономический форум, открытие новых зон отдыха, концерты, фестивали, представления, мастер-классы, квесты и куда же без разнообразия на фудкортах. Гулянья охватят все районы – от дворов до площадей. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
У нас сегодня очень много клубов исторической реконструкции. Начинали, наверное, только с рыцарских турниров – единицы, сегодня это масштабные фестивали и огромное количество приверженцев этого исторического движения?

Почему белорусы идут в клубы исторической реконструкции – ответил основатель фестиваля «Мiнск старажытны»-2

Игорь Усенко, организатор и основатель фестиваля «Мiнск Старажытны»:
Память историческая у белорусов, минчан, действительно, имеет такие мощные истоки, такой фундамент. Постоянно кто-то уходит, но привлекаются все новые люди, приходят, вдохновляются и пытаются найти себе место в этом движении. Оно дорогого стоит, потому что как только мы обращаемся к прошлому, находим там массу героических страниц. Много тех фактов, феноменов, которыми мы гордимся, которые наполняют нашу жизнь разнообразием, богатством, таким духовных расцветом. Это, безусловно, для каждого реконструктора настоящий праздник.

Подробности в видео.

# Игорь Усенко # Екатерина Забенько # Военно-исторический клуб

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