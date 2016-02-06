К 14-летию проекта «Минск и минчане» на СТВ: история программы в рассказах ее создателей

В далеком 2002 году «Минск и минчане» начали вести летопись родного города. Сюжеты про историю наших улиц, зданий, выдающихся минчанах оставались актуальными навсегда. Такой живой видеоархив.

Проект сразу полюбился горожанам и стал визитной карточкой СТВ, многие включали новый телеканал только для того, чтобы совершить путешествие по брусчатым улочкам, прокатиться на конке по Преображенской, окунуться в эпоху Карла Чапского, узнать, во что наряжались минчанки в XIX веке и даже сколько стоила буханка хлеба.

Ольга Дубовик, шеф-редактор программы «Минск и минчане» (2002-2003 гг.):

Для того, чтобы вы могли представить, какие затраты пришлось понести городу, приведем некоторые цифры. Килограмм ржаного хлеба в конце XIX века стоил 5-7 копеек, сливочное масло – 90 копеек, а за десяток яиц минчане отдавали 30 копеек.

В 2002 году о программе еще и речи не было. Это были блоки из 2-3 сюжетов на тему города, которые заполняли собой эфир между программами и выходили вместо рекламы. Причем за день они могли выходить по 7-8 раз.

Все сюжеты делали новостные корреспонденты. Это была хорошая школа для молодых специалистов. Екатерина Забенько, Женя Шутихина, Мария Арабчик, Ольга Дубовик и другие пробовали себя в кадре и старались показать Минск старый и новый с необычных ракурсов.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Мой первый сюжет из рубрики «Минск и минчане» был об улице Карла Маркса (улица Подгорная). Я рассказывала о том, как там перевернулся обоз с не очень хорошим грузом. Мне, конечно, пришлось выкручиваться для того, чтобы рассказать это максимально эстетично. Я запомнила, это видео до сих пор хранится у меня дома. Помню, когда первый раз вышел мой сюжет в эфир, я заходила в метро с трепетом и думала, что, может, меня кто-нибудь сегодня уже в метро узнает. Прошло 15 лет, а меня до сих пор в метро никто не узнает.

Дарья Козловская с энтузиазмом прошла путь от журналиста до ведущей программы на тогда еще юном телеканале СТВ. Сегодня Дарья творит не в телевизионной сфере – работает главным редактором журналов на тему сельского хозяйства и ландшафтного дизайна, но с удовольствием вспоминает былые времена в творческой группе нашего городского телепроекта.

Дарья Козловская, корреспондент СТВ (2002-2008 гг.):

Изначально название таким и было – «Минск и минчане». Году в 2003 руководство телеканала приняло решение придать этому проекту статус программы. Именно тогда появились подводки дикторские. Тогда Интернет не был так распространен, поэтому всю информацию мы добывали из книг, из архивов, просиживали в библиотеке.

Черно-белая графика раньше сопровождала программу. Оригинальные эфиры стали выходить три раза в неделю по 10-15 минут. В хорошую погоду старались проводить съемки на улице. Минск – красивый город и отличный антураж.

Интерактив со зрителями в проекте всегда играл важную роль. Опросы о старых названиях улиц, скверов, именах известных минчан пользовались популярностью. Историки, архитекторы, искусствоведы и сами минчане увлекательно рассказывали о своем городе, открывали его известные и неизвестные страницы.

Дарья Козловская, корреспондент СТВ (2002-2008 гг.):

Нам постоянно звонили минчане с улицы Перекопской и говорили, что у них улица Перекопская, нам надо приезжать – их опять копают. Рассказывали о своих бабушках, дедушках.

С 2006 года программа меняет формат: появляются разнообразные рубрики, она становится художественно-познавательным тележурналом и увеличивает эфирное время в два раза.

Программа обрела яркий облик, красочное оформление, появились новые рубрики: «Новостройка», «Квартал», «Перекресток», «Маленькие минчане», «Культурная афиша».

Это было временя строительного бума Минска: проектировали и возводили Брилевичи, Масюковщину, Каменную горку, Национальную библиотеку, «Минск-Арену», реконструировали театры и музеи, появлялись новые станции метро.

Темы подсказывал город. А народный хит – рубрику «Ретро» – придумала сама ведущая.

Ольга Сахарова, ведущая программы «Минск и минчане»:

Увлеклась такой своего рода игрой: сравнивать фотографии старого Минска и сопоставлять их с сегодняшним днем. И таким образом родилась рубрика «Ретро» в нашей программе, рассказывающая и показывающая черно-белый Минск. Нам часто звонили телезрители, которые говорили о том, что бабушку увидели в кадре или себя очень маленьким.

Успех любого проекта – работа дружной команды профессионалов. Программа «Минск и минчане» всегда отличалась художественной подачей. Это и нестандартная съемка города, интервью-портреты с талантливыми минчанами, видеозарисовски заснеженного или золотого Минска, исторические экскурсии. Звезды-минчане Александр Тиханович, Владимир Цеслер, Виктор Альшевский с радостью вспоминали дворики своего детства.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Я родился в Минске, на улице Чечерина. Здесь прошло все мое детство. Для меня это родная улица. И когда у меня не очень хорошее настроение или что-то со мной не совсем хорошо, я люблю часто приехать, поставить здесь машину, походить возле этого дома, вспомнить все, зайти во двор.

В ценных архивах программы останутся интервью с ушедшими от нас талантливейшими горожанами: Элеонорой Езерской, Владимиром Жбановым.

Своими впечатлениями о Минске делились гости столицы: Эмир Кустурица, Патрисиа Каас, Алена Свиридова, Максим Дунаевский, Эдгард Запашный, Александр Рыбак и многие другие.

Алена Свиридова, певица, заслуженная артистка Российской Федерации:

Минск до сих пор остается моим любимым родным городом, в котором прошла фактически половина моей жизни.

В 2007 году на III Национальном телевизионном конкурсе «Телевершина» «Минск и минчане» стала лучшей культурно-просветительская программой.

И до сегодняшнего дня соответствует своему званию.

Пешеходная Красноармейская и новые станции метро. Столичные балконы и необычные мосты. Город с высоты птичьего полета и красочное граффити. Послевоенный Минск и столица времен хиппи. Ничто и никто не останется без внимания корреспондентов программы.

Ольга Сахарова, ведущая программы «Минск и минчане»:

Мне удалось, в частности, побывать на Привокзальной площади. Там, где находятся наши знаменитые башни напротив железнодорожного вокзала. Подняться на самую макушку, туда, наверх, где часы, и посмотреть на город сверху. Это, конечно, фантастика. Мы делимся этими впечатлениями, кадрами. Их видят все минчане, кто включает телеканал СТВ.

Через программу прошли судьбы и реконструкции наших улиц, изменился облик и цвет города, появились новые дворцы, станции метро, поликлиники и парки.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Показывает город многосторонне. Показывает все его (как положительные, так и отрицательные) стороны. Поэтому у меня большая надежда на то, что эта программа все-таки побудит как минчан, так и чиновников, власти города на такое совместное действие для того, чтобы мы вместе работали и привлекли минчан, которые своими идеями, своим вдохновением делают вместе с нами город лучше и удобнее.

От истории до современности, от архитектурных памятников до новостроек. О столичных героях прошлого и настоящего мы будем рассказывать еще долго. Ведь город удивляет каждый день, и мы поможем вам это увидеть.

А теперь дадим слово главным героям проекта – самим минчанам.

Минчане:

Я люблю, когда показывают наш город в прошлом, историю города. Я коренная минчанка.

Новости последние узнаем, чем живет город, чем живут минчане. Всегда новое что-то.

Это программа для минчан, и я с удовольствием смотрю.

В этой передаче часто показывают интересные сюжеты об улицах, на которых мы живем, живут родители.

Иногда узнаешь много нового. Про деревья в парке была передача. Никогда бы не подумала, что есть какие-то у них определенные истории. Эта передача мне очень нравится. Каждую субботу стараюсь ее посмотреть.

Поскольку ваша программа отражает жизнь нашего города, пускай в нашем городе будет побольше всего нового и ваша программа так же будет отражать. Вам долголетия, здоровья вашим сотрудникам.

Развития. Город растет – пусть программа ваша тоже растет.

Вообще, очень интересная передача. Спасибо.