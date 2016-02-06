Памятный знак погибшим в Афганской войне открыли 6 февраля в Минске

Новости Беларуси. В Минске недалеко от Острова мужества и скорби 6 февраля торжественно открыли памятный знак. Посвящен он погибшим в Афганской войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, часть набережной Свислочи переименовали в «Набережную воинов-интернационалистов». На мероприятие пришли ветераны афганского противостояния, а также вдовы и матери тех, кто не вернулся домой с войны.

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Было принято решение назвать часть набережной на реке Свислочь от моста на Острове мужества и скорби до моста в створе реки и улицы Мельникайте «Набережной воинов-интернационалистов». Сегодня наши воины сделали все для того, чтобы установить памятный знак, посвященный этому знаменательному событию. Чтобы эта набережная была центром встреч ветеранов, молодежи, гостей столицы. Чтобы это было узнаваемым местом отдыха и встреч.

15 февраля – годовщина вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. В 1989-ом, 27 лет назад, последний воин-интернационалист перешел мост через реку, который соединяет Афганистан и Таджикистан.