За помощь в борьбе с коррупцией в Беларуси будут выплачивать вознаграждение до 50 базовых величин

Новости Беларуси. За помощь в борьбе с коррупцией в Беларуси будут выплачивать вознаграждение. Совет Министров принял соответствующее постановление. Граждане, которые предоставили информацию или документы, которые свидетельствуют о коррупционных деяниях, о деньгах и имуществе, полученных незаконным путём, могут рассчитывать на вознаграждение до 50 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 24 января в силу вступила обновленная редакция закона о борьбе с коррупцией, в котором и предусмотрено данное новшество. В целом, законом отводится большая роль общественности в борьбе с коррупцией.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Граждане вправе разрабатывать и вносить предложения в государственные органы по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Они имеют право принимать участие в работе антикоррупционных комиссий. Они имеют право через СМИ сообщать общественности – в широком смысле, государственным и правоохранительным органам – в узком смысле – о тех нарушениях, коррупционных проявлениях, которые необходимо пресечь, которые требуют государственного вмешательства.