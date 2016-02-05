Фитнес-блогер Татьяна Курбат – о фитнесе: Это желание быть лучшей версией себя

Все девушки делятся ровно на две категории: те, кто не ест после шести, либо, кто изнуряет себя в спортзале. Третьего просто не дано. Новогодние каникулы закончились — пора в спортзал. «Культ тела» — тема сегодняшней программы «Такова судьба».

Мы приветствуем наших первых гостей: поэтесса, радиоведущая и фитнес-модель Лола Романович. И мастер спорта по бодибилдингу, член исполнительного комитета Белорусской федерации по бодибилдингу Андрей Бородушкин.

Андрей, как Вам удалось достичь этих результатов, проводя большую часть времени, наверняка, в спортзале?

Андрей Бородушкин, мастер спорта по бодибилдингу, судья 1-й категории:

Не большую часть времени, но достаточную часть времени для того, чтобы добиться определенного результата.

Сколько раз в неделю Вы ходите в спортзал?

Андрей Бородушкин:

Каждый день.

Скажите, на что надеются люди, которые отправляются в спортзал за пару недель, скажем, до отдыха на море? Если поставить перед собой такую задачу: надо в течение нескольких месяцев сбросить лишний вес и привести более-менее форму, это реально?

Андрей Бородушкин:

Это реально.

От скольки месяцев можно надеяться на результат?

Андрей Бородушкин:

Чтобы это было безопасно для организма и не было стрессом для здоровья, я считаю, что это порядка 3-4 месяцев. Тогда действительно будет заметен какой-то результат.

Если человек хочет держать себя в форме, трех раз в неделю достаточно посещать спортзал?

Лола Романович, поэтесса, фитнес-модель, блогер:

Конечно, в некоторых случаях, может быть, и два раза.

А один раз неделю?

Лола Романович:

Нет, этого абсолютно недостаточно.

В принципе, человек тратит впустую время, посещая тренажерный зал от случая к случаю?

Лола Романович:

Должны быть система, это должно быть регулярно. Если нет регулярного спорта — нет никакого прогресса.

У нас еще одна гостья, которая смогла полностью изменить свою жизнь. Руководитель PR-службы одного мобильного оператора Татьяна Курбат. Татьяна, как давно Вы занимаетесь в спортзале и что Вас подтолкнуло в этот самый спортзал?

Татьяна Курбат, руководитель PR-службы мобильного оператора фитнес-блогер:

Два года. У меня не было желания как-то кардинально себя изменить, мне захотелось нового ощущения себя изнутри, захотелось больше энергии, больше какой-то ясности, больше сил, активности. Я поняла, что менять весь мир — это сверхзадача для меня, поэтому я решила начать с себя.

В плане фигуры, внешности меня все устраивало. Не устраивала какая-то усталость в организме, отсутствие энергии, невозможность что-либо делать вечером, то есть такая прибитость.

Чаще всего мы слышим: нет времени.

Татьяна Курбат:

Мне, кстати говоря, очень нравится доказывать людям на своем примере, что было бы желание.

Я похудела за 4 месяца, причем сделала это совершенно безболезненно для своего организма, потому что, придя в спортзал, начала интересоваться и тренингом, и темой правильного питания, и режима, и так далее. У меня кардинально изменилась жизнь. Я стала больше улыбаться, стала более энергичной, стала более эффективной на работе (и это на самом деле видно, это отмечает мое руководство), я стала более открытой, позитивной. Самое главное — я стала абсолютно уверенным в себе человеком. Это помогает в жизни, в отношениях, в дружбе, это помогает в целом по жизни. Когда ты понимаешь, что не зависишь ни от чьего мнения, ты понимаешь, что кто-то дышит тебе в спину, но тебе все равно — ты идешь по своей программе. Это желание быть лучшей версией себя.

Наш следующий гость — психолог, член Ассоциации телесно-ориентированной терапии Наталья Мазура. Наталья, насколько нам известно, у Вас есть другое мнение относительно всего этого «фитнес-безумия», которое творится в последние годы в мире.

Наталья Мазура, психолог, член Ассоциации телесно-ориентированной терапии:

Я бы не сказала, что это другое мнение. Я придерживаюсь взглядов о том,

чтобы была действительно гармония. Гармония, которая исходит от реальных потребностей человека, от реальных потребностей его тела, его духовных запросов внутренних. На самом деле многое зависит от характера человека.

Характер человека зависит у нас во многом от того, как он сформирован с детства. И фигура человека в том числе отражает характер человека. И потребности тоже могут быть разными. Здесь на самом деле много подводных камней, разных обоснований того, почему это хорошо или почему это минус.

Наталья, Вы не считаете, что эти люди окружающим что-то доказывают, отправляясь в этот самый спортзал?

Наталья Мазура:

В зависимости от того, как это преподносится. Есть те, кто доказывают. Доказывают не столько окружающим, сколько себе самим внутри. Там, где на фотографиях натянутые искусственные улыбки, там речь идет о том, что если снять эту маску «как бы счастья», то человек на самом деле страдает.

Казалось бы, ходишь ты в спортзал, ну походил, потренировался, позанимался, сказал спасибо тренеру, пошел домой и все. Нет, надо же каждый шаг показать.

Татьяна Курбат:

Если зайти в социальную сеть, в которой я и многие другие публикуют фотографии из спортзала, на примере моего профиля можно увидеть очень тонкую грань — я никогда не культивирую спорт и только спорт. В моей жизни есть друзья, работа, личная жизнь и спорт.

Я пытаюсь людям сказать: будьте, пожалуйста, гармоничны в своей жизни, наполняйте ее по максимуму, но ни в коем случае не зацикливайтесь.

Лола Романович:

Я не жду, что я буду нравиться всем. Я считаю, что исключительно позитивной реакции быть не может. И это хорошо. Негативная реакция — даже больший показатель успеха.

Татьяна Курбат:

Очень многие девочки, которые наблюдают за инстаграмами профессиональных фитоняшек, им кажется, что это нормально. Фитоняшки в моей трансляции — это девушка, которая абсолютно зациклена на фитнесе, на правильном питании, это девушка, у которой в жизни никаких других интересов, кроме как пойти, прокачать свою пятую точку, нет. Она просыпается в обед, идет в спортзал, публикует в социальные сети свою еду, потом публикует свою тренировку, потом приходит домой, ложится спать. И так каждый день.

Лола Романович:

В моем понимании фитоняшкой может быть любая девушка, которая не просыпается в обед и не идет в спортзал, которая ходит на работу, которая выглядит спортивно, являет собой пропаганду здорового образа жизни и абсолютно не обязательно зациклена на этом.

Многим повезло с генетикой. Есть люди, которые могут много кушать, не ходить в спортзал, и они будут выглядеть идеально. Есть люди, которые «умирают» на тренажерах…

Действительно ли так тяжело быть таким, каким ты хочешь видеть себя в зеркале?

Андрей Бородушкин:

Тяжело, но это вопрос самореализации, самоконтроля.

Татьяна Курбат:

Почему не затрагиваем такой аспект, как состояние здоровья? У человека могут быть банальные проблемы с сердцем, с почками, гормональным фоном, он может убиться в спортзале. Человек должен об этом подумать. Ведь лишний вес рождается не только, если человек слишком много ест. Причин может быть масса.

Если понимаешь, что ты ходишь в спортзал, достаточно правильно питаешься, не употребляешь какие-то очень вредные продукты, но ничего не меняется, иди к врачу и проверься.

Тело спортивное, тело, которое находится в постоянном движении, оно дает, совершенно другое ощущение себя. И это потрясающее ощущение, ради которого я снова и снова прихожу в спортзал.

Наталья Мазура:

Есть тот тип людей, для которых прийти в гармоничное состояние гораздо комфортнее в спокойном темпе и в состоянии удовольствия, наслаждения от жизни, просто переключившись от обилия еды во что-то другое. И тогда в этой ситуации могут быть полезными, например, массажи. То есть найти то, что сейчас для вас будет гармоничным.