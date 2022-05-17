«Впечатляющее это здание». В Минске провели экскурсию по Дворцу Независимости для правоохранителей стран СНГ

Новости Беларуси. 17 мая правоохранителям стран СНГ представилась редкая возможность побывать во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них провели экскурсию, где подробно рассказали об идее создания Дворца, процессе его строительства.

Это визитная карточка нашей страны, уникальный объект, по-настоящему национальный. Его возвели белорусские мастера и из отечественных материалов. Здесь каждый элемент хранит историю, рассказывает о традициях Беларуси. Своя история уже и у многочисленных залов, которые встречают самых высоких и почетных гостей, где проходят самые важные политические мероприятия. Звучат громкие заявления и принимаются ключевые решения. Гости побывали в каждом из них, и многие впервые.

Игорь Илларионов, заместитель начальника Главного управления МВД России по Москве:

Что касается меня, последний раз я был в 1993 году, поэтому город в целом преобразился. Мне небезразлично, что происходит в братской для нашей страны республике, поэтому был очень рад и признателен за приглашение, за возможность участвовать в данном совещании, при проведении экскурсии в том числе во Дворце Президента – Независимости.

Севан Кочарян, начальник управления полиции Еревана (Армения):

Впечатляющее это здание. В этом зале нельзя простые конференции делать, здесь надо важные конференции делать, я так чувствую.