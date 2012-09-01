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К 1 сентября в Брестском госуниверситете им. Пушкина открыли новое общежитие

01 сентября 2012 14:46
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Новости Беларуси. Подарок в День знаний получил брестские студенты. В университете имени Пушкина торжественно открыли новое общежитие. Новосёлами стали более 350 человек. Таким образом, решена давняя проблема с жильём для 70% иногородних студентов этого ВУЗа. Условия в общежитии комфортные.

Через две недели после капитального ремонта откроется ещё один корпус общежития. И проблема проживания иногородних студентов будет в этом ВУЗе решена полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мечислав Чесновский, ректор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина: 
Это долгожданный объект. Долгострой. Легко ли сказать, в 1998 году был заложен первый кирпич на этом месте. Первый корпус общежития был сдан в 2003 году. С тех пор мы старались, просили различные инстанции помочь нам в строительстве. Слава Богу, получилось.

# Высшее образование в Беларуси # Образование

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