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В минской студенческой деревне откроют общаги БГУИР и иняза

31 августа 2012 18:17
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Новости Беларуси. В этом учебном году в студенческой деревне откроется ещё два общежития. Новоселье там отметят студенты университета информатики и радиоэлектроники, а так же  лингвистического университетов. Оба общежития рассчитаны в среднем на тысячу проживающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двери новых общежитий откроются для студентов лишь в конце осени. Условия проживания здесь не хуже, чем в любой столичной квартире улучшенной планировки. Для каждого студента предусмотрена кровать, стелаж, компьютерный стол и шкаф большой вместимости.

На новое общежитие в стиле хай-тек претендовали все государственные ВУЗы Минска. Но процент обеспеченности местами для жилья в университетете информатики и радиоэлектроники был наименьшим. В конце осени сюда переедет сразу 970 студентов.

Помимо нового общежития, в студенческом городке БГУИР к новому учебному сезону отремонтировали крыло общежития №2. К слову, это здание будет принимать туристов, которые приедут в 2014 году на чемпионат мира по хоккею.

Анатолий Луцкий, директор студенческого городка БГУИР:
Мы планируем завершить ремонт в 2013 году полностью. К концу года общежите выйдет из капитального ремонта. А первая часть, это 700 мест, будет готова к заселению в феврале-марте. Сегодня уже 700 мест есть, еще 700 выйдет, и 350 последних весной станут на ремонт.

# Общежитие

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