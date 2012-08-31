Прямой эфир

Торжественные линейки по случаю начала учебного года проходят 31 августа в Беларуси. В Бресте первым двери распахнул лицей им. Пушкина

31 августа 2012 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торжественные линейки по случаю начала учебного года проходят 31 августа в Беларуси. Так, в Бресте первым в городе двери распахнул лицей имени Пушкина. На линейку пришли 10 и 11 классы. Более 370 учащихся, почти половина из них – новички.

В лицее обучаются обществоведы, филологи, математики и химики. Поступление в вузы этим ребятам гарантировано почти на 100%. Ведь среди учащихся много победителей областных и республиканских олимпиад.

Первый урок прошел под девизом «Я – гражданин Беларуси». От общественного объединения «Белая Русь» каждый класс в лицее получил в подарок книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Гончаренко, учитель английского языка лицея №1 имени А. С. Пушкина (Брест):
Как и каждый новый учебный год ждешь побед, ждешь отличных успехов учеников. Хочется, конечно, к началу учебного года всем коллегам, первоклашкам, выпускникам пожелать здоровья, сил, чтобы всем хватило энергии достичь новых побед, высот, поступить в высшие учебные заведения, достойно представить свою республику в олимпиадном движении.

# общество # Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2012 06:00

Минтруда и соцзащиты: В Беларуси многодетных отцов освободят от призыва на военную службу и службу в резерве

30 августа 2012 06:09

В минских школах убирают парты, чтобы ученики занимались стоя

29 августа 2012 06:18

Экспедиция «Дорога к святыням» стартует 29 августа в Минске