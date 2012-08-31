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Православные и католики в Беларуси 31 августа молились об успехах учащихся накануне нового учебного года

31 августа 2012 10:32
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Новости Беларуси. Православные и католики в Беларуси 31 августа молились об успехах юных граждан республики накануне нового учебного года. Молебны состоялись в храмах по всей стране.

В Минске богослужение прошло в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Православная церковь всегда благословляла учащихся, которым покровительствуют и многие святые. Также существуют специальные молитвы о помощи в усвоении знаний, например, к Сергию Радонежскому – одному из самых почитаемых покровителей учения.

В католических храмах во время богослужений ученики традиционно освящают школьные принадлежности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преподаватель:
Мы приводим студентов первого года обучения, чтобы они полностью прочувствовали значимость этого мероприятия. То есть каким будет начало учебного года, есть надежда, что он на таком духовном подъеме и должен пройти.

Студенты:
Пришла в церковь поставить свечку, на молебен.

Мы спрашиваем благословения Господа на учебу, мы надеемся, что каждый год будет более удачный для студентов.

# общество # Церковь # Фотофакт

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