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Изюминкой Воловичей была своя оранжерея и пасека. Рассказываем историю создания дворца в Святске

03 января 2024 19:06
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Волшебный вояж. Под занавес уходящего года отправляемся в Гродненский район, рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ. Белорусский Версаль. Бриллиант архитектуры. Великий Святск Воловичей как таинственный коридор в прошлое. Вооружаемся карнавальной маской и отправляемся на паркет.

Изюминкой Воловичей была своя оранжерея и пасека. Рассказываем историю создания дворца в Святске-1

Чеслава Мулярчик, краевед:
Балы были роскошными, со свечами, с определенной музыкой, в красивых платьях. Когда Воловичи ждали гостей, они украшали очень красиво этот дворец.

1779 год. Маршалок Юзеф Волович задумывает грандиозный дворец. Воплотить мечту о родовом гнезде выпала честь талантливому итальянцу Джузеппе де Сакко. Он был королевским архитектором Станислава Августа Понятовского и по просьбе гродненского старосты Антония Тызенгауза творил в городе. Амбассадор создал дворец в Святске как с картинки. В начале XIX века дворец расправил крылья. К нему достроили боковые флигели и галереи. В интерьерах царил романтизм.

Изюминкой Воловичей была своя оранжерея и пасека. Рассказываем историю создания дворца в Святске-4

Полагают, что родовая резиденция была одним из условий получения графского титула для хозяина. Так или нет, но в июне 1798-го Антоний получил заветное звание из рук прусского короля Фридриха Вильгельма III. Кстати, Воловичи – старинный магнатский белорусский род. Они стоят в одном ряду с Сапегами и Радзивиллами. Занимали высокие посты в государстве.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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