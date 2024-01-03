Изюминкой Воловичей была своя оранжерея и пасека. Рассказываем историю создания дворца в Святске

Волшебный вояж. Под занавес уходящего года отправляемся в Гродненский район, рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ. Белорусский Версаль. Бриллиант архитектуры. Великий Святск Воловичей как таинственный коридор в прошлое. Вооружаемся карнавальной маской и отправляемся на паркет.

Чеслава Мулярчик, краевед:

Балы были роскошными, со свечами, с определенной музыкой, в красивых платьях. Когда Воловичи ждали гостей, они украшали очень красиво этот дворец.

1779 год. Маршалок Юзеф Волович задумывает грандиозный дворец. Воплотить мечту о родовом гнезде выпала честь талантливому итальянцу Джузеппе де Сакко. Он был королевским архитектором Станислава Августа Понятовского и по просьбе гродненского старосты Антония Тызенгауза творил в городе. Амбассадор создал дворец в Святске как с картинки. В начале XIX века дворец расправил крылья. К нему достроили боковые флигели и галереи. В интерьерах царил романтизм.