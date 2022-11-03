Изучают традиции, песни, танцы. Министр культуры встретился с белорусами зарубежья

Новости Беларуси. День Организации Объединенных Наций в нашей стране отметили необычно – встречей белорусов зарубежья с министром культуры Республики Беларусь Анатолием Маркевичем, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. В творческой стажировке приняли участие без малого 40 человек – из Италии, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Соединенных Штатов, а также – Кабардино-Балкарской Республики, Республики Коми, Крыма, Башкортостана и других республик Российской Федерации.

Анатолий Маркевич, министр культуры Республики Беларусь:

На самом деле добрая традиция, когда мы встречаемся с нашими коллегами, с нашими земляками, которые представляют различные страны. Сегодня мы эту встречу проводим в прекрасном ведущем учреждении нашей страны – Национальной библиотеке Беларуси. Такие стажировки проводятся Республиканским центром национальных культур вот уже 7-й год и очень востребованы представителями белорусской диаспоры. Углубленно изучаются белорусские песни, танцы, проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, изучаются национальные традиции, чтобы руководители зарубежных белорусских любительских коллективов и общественных организаций белорусов зарубежья могли поделиться опытом со своими воспитанниками и коллегами.

Анатолий Маркевич:

Каждая встреча обогащает обе стороны, поскольку наши коллеги приезжают с очень хорошими намерениями, показывают свои традиции, наработки. Конечно, мы делимся самыми главными и хорошими наработками, которые есть в каждом коллективе. Здесь обоюдная заинтересованность. Чем больше наши земляки расскажут хороших, правдивых слов у себя на местах, тем более понятная, справедливая и объективная картина будет представлена о нашей стране. Это очень важно, своими глазами увидеть, почувствовать и перенести все эмоции, всю красоту нашей страны тем людям, кто ждет хороших новостей и посылов от наших земляков, которые приехали сегодня к нам. Небольшое вступление – и диалог начался. Гости не стеснялись задавать вопросы и получали на них компетентные ответы. Кроме того, министр культуры лично наградил самых активных представителей белорусской диаспоры. Но, пожалуй, самый трогательный момент встречи, когда все собравшиеся в унисон запели «Купалинку». Поистине – ничто так не объединяет людей, как творчество. Ну и, конечно же, общая родина. Артемий Барсуков приехал к нам из далекого Сыктывкара не только продемонстрировать свое творчество, но и навестить родных.

Артемий Барсуков, артист, основатель группы «Коми Морт» (Республика Коми):

Песню я написал как раз по случаю объединения молодежи всех национальных культурных автономий Республики Коми. Тогда это инициировал Дом дружбы народов, такая этнодискотека. Нужен был такой материал, я подумал, почему бы не написать песню, выступить в белорусском костюме. Уже чуть ли не 10 лет эту песню я исполняю на концертах. Она не теряет своей актуальности. Наверное, эта песня все-таки и притянула мою мечту, исполнило мою мечту побывать в Беларуси. И повод для этого веский – ведь с нашей страной гостя из Республики Коми связали общие корни. Артемий Барсуков:

Мой дедушка, отец моего отца, родом из Беларуси, из деревни Барколабово. Всю свою жизнь провел в Республике Коми, мы его потомки. Его всегда трогает тема, когда я сотрудничаю с национальной культурной автономией белорусов Республики Коми, когда я рассказываю о белорусах, исполняю ту самую песню на наших мероприятиях. Думаю, и это интервью его тронет до самого сердца. У землячки Артемия, Елены Овчаренко, предки тоже из Могилевщины. Как выяснилось, в Омской области проживает немало потомственных белорусов.

Елена Овчаренко, президент Общественной организации Региональной национальной культурной автономии белорусов Омской области «Буслы»:

Со столыпинской реформой связаны все переселения белорусов. От города Омска есть город Тара, это 300 километров, есть поселок Тевриз, это 450 километров, там проживают белорусы. Есть Калачинск, тоже проживают белорусы, 150 километров. Когда в самоизоляцию мы все сидели дома, я поставила себе прививку, до самоизоляции еще объезжала Тевриз, он очень большой, Тарский район большой. Все это объехала, всех глав, всех людей, начиная с садиков, со школ. Потому что надо знать, уже по переписи 6 200 у нас белорусов. Всех их и объединила региональная национальная автономия с красивым белорусским названием «Буслы».

Елена Овчаренко:

Разные национальности приходят к нам. В каждой автономии у нас есть музейные комнаты, мы открыли в этом году. Когда каждая из автономий, которая открыла сама, председателем была в Омске белорусов, я создала Региональную национальную культурную автономию белорусов в Омской области «Буслы и аисты», в которую входят как юрлица именно эти автономии. Теперь у нас четыре местных по Омской области и одна региональная. Мы волонтерим, помогаем людям с ограниченными возможностями, ветеранам, необязательно это белорусы. Бабушка моя всегда говорила так: если ты живешь для людей – ты живешь, если ты живешь для себя – ты просто существуешь. Мы стараемся жить, помогать. Еще у нас есть родоведы. Ребята у нас не поисковики, мы раскопками не занимаемся, но через нас в Новороссийске недавно нашли бойца Кондрашова. Наш Кондрашов, который член автономии, ныне покойный, он является внуком этого бойца, которого нашли в Новороссийске. Скоро будет передача медальонов и всех останков. Вот такие интересные у нас моменты.

Людмилу Демину в Тольятти привез муж. Председатель правления Белорусской национальной автономии «Неман» из певческой семьи, поэтому и решила создать собственный ансамбль.

Людмила Демина, председатель правления Белорусской национальной автономии «Неман» городского округа Тольятти, художественный руководитель народного ансамбля белорусской песни «Купалiнка»:

Нам уже в январе будет 18 лет, как и организации нашей. Очень много выступаем: в Москве, в Беларуси, три раза были на «Венке дружбы» в моем родном городе Бобруйске. С Волковыском у нас подписано соглашение. В этом году у нас произошло очень интересное событие: между Тольятти и Бобруйском подписали соглашение о побратимстве. Это, несомненно, расширит культурные связи между двумя странами! А вот еще одна участница форума, которая тоже родилась в Бобруйске и сегодня представляет американский штат Мэриленд, попала в музейную сферу случайно.

Алла Сандлер, представитель белорусской диаспоры (г. Балтимор, США):

Я певица, я могу драники пожарить, могу песню спеть. Я никогда не занималась музеями, хочу очень научиться чему-то. Хочу понять, что мне дальше делать, как мне двигаться. Это музей славянских культур, то есть там представлены разные страны. Там и Черногория, Украина, Россия, Беларусь. Конечно, мне ближе Беларусь. Но я бы хотела, чтобы каждая страна имела возможность представить так, как она была представлена при создании этого музея, но это займет не один год. Музей славянских культур в Балтиморе был в плачевном состоянии, когда Алла решила помочь его восстановить. Первые ценные экспонаты, которые помогут оживить экспозицию, певица и культурный деятель привезет с родины.

Алла Сандлер:

Мысли материальны, попала в Минск. До приезда с друзьями был разговор, они спросили, что бы я хотела увидеть, привезти. Я сказала, что очень бы хотела, чтобы у меня был коловорот, прялка, предметы быта того времени, когда наши бабушки все делали вручную. Представляете, когда в эту поездку мне удалось все найти. Сейчас благодаря Министерству культуры, я надеюсь, мне помогут это вывезти в Америку, показать это широкому зрителю.

Своя история и у главы культурного центра «Беларусь» в Казахстане.

Любовь Богнат, председатель совета Общественного объединения «Культурный центр «Беларусь» Павлодарской области (Республика Казахстан):

Если бы я не жила в бабушкиной хате, если бы я не была на хуторе, я даже фамилию оставила Богнат, потому что когда мы многократно объезжали города Брестской области, другие города, были в Лунинце, в Слуцке, я на некоторых памятниках, где горит Вечный огонь, находила фамилию Богнат. Казахстан – многонациональная страна. И чтобы сохранить мир и согласие, в годы становления суверенного государства там появилась Ассамблея народа Казахстана, которая позволяет всем этносам создавать собственные центры национальных культур.

Любовь Богнат:

Мой центр идет по направлению, мы живем по календарю – зима, весна, лето, осень. И в рамках этого календаря мы возрождаем, сохраняем и пропагандируем всю обрядовую культуру. Приезжайте к нам. Рождество, масленицу гуляем, гукание весны, и птушки из соломки вырезаем, веточку выносим. И репертуар музыкальный, танцевальный, все это мы показываем. Так что приезжайте в Павлодарскую область. Ну а сейчас самое время для общей фотографии на память и самых теплых слов в адрес любимой этнической родины. Любовь Богнат:

Волнение необыкновенное. Вчера даже в аэропорту только вышла, ждала, пока машина за нами приедет, мне водитель говорит: «Зайдите, холодно, зачем вы на улице». Я говорю: «Чего же я буду в зоне прилета, когда я дышу этим воздухом, наслаждаюсь красками осени». У нас тоже вроде осень, но цвет красок листвы, аромат… Я вчера ходила вокруг гостиницы. Спросила у дочери, что привезти. Ответила, что ничего, просто ходи, гуляй, дыши, отдыхай.

Алла Сандлер:

Все, кто приезжают сюда, говорят одно и то же, что побываешь как дома. Кто-то в детство попадает, кто-то в юность. Я попадаю в детство свое, хожу по любимому городу. Даже если я прилетаю сюда на два дня, один день я посвящаю любимому Бобруйску. Вчера я там была, в музей успела попасть, я чувствую себя окрыленной, как дома.

Людмила Демина:

Это моя родина. Я уже 37 лет живу в Тольятти, но раз в году обязательно бываю на родине. Сердце замирает. Просто видишь всю эту красоту, чистоту, эти улыбки добрые, тянет сюда. Каждый раз хочется еще раз приехать.

Артемий Барсуков:

Спасибо огромное Национальному центру республики, что пригласили, что получилось у нас приехать, что встретили. Вся делегация, которая здесь находится, невероятно чудесные люди. Мы только сегодня с ними познакомились, но все такие открытые, с таким сердцем большим, огромной любовью к Беларуси.