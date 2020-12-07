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Александр Лукашенко: ещё раз повторяю, заставьте всех работать

07 декабря 2020 18:13
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Новости Беларуси. За чей счет живут люди без определенного места работы, Президент еще раз поинтересовался у местной вертикали. Теперь у председателей исполкомов оперативная задача – трудоустройство безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: ещё раз повторяю, заставьте всех работать-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (прежде всего председателям облисполкомов и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных. С органами милиции. Подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать.

Как бы ни звучало это непопулярно: сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать.

Александр Лукашенко: ещё раз повторяю, заставьте всех работать-4

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# Работа в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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