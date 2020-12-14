«Память сердца». Патриотическая акция и автопробег состоялись в память о погибших воинах в Дятловском районе

У подножия обелиска из зажженных лампад участники акции составили трогательную композицию – в память о трагических событиях, которые произошли на этой земле ровно 78 лет назад.

В сосновом лесу недалеко от деревни Курпеши гитлеровцы вместе с литовскими и латвийскими полицаями расстреляли почти 3 тысячи белорусских евреев. Взрослых и детей привозили сюда группами, выстраивали их в ряд на краю ям и убивали из автоматов. Всего же во время войны в дятловском гетто погибли около 6 тысяч евреев.

Под государственными флагами они хотят отстоять ценность мира в своей стране, чтобы страшные кровавые страницы нашей родины остались в истории и никогда не повторились вновь.

Марина Нечай, участница акции: Вайна закранула амаль усе сем’і, ва ўсіх ёсць дзед ці прадзед, які ваяваў і які загінуў. Я не жадаю бачыць той сцяг бел-чырвона-белы, пад якім некалі фашысты растрэльвалі людзей. Я за той сцяг, які ёсць у нас цяпер. Прыгожы чырвона-зялёны сцяг з нашым арнаментам – вось гэта сімвал мірнай квітнеючай Беларусі, а не тое, што нам навязваюць.

Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сегодня очень непростой период, когда нам пытаются навязать экстремистские взгляды, и мы должны не допустить этого, мы должны помнить и хранить нашу историю, передавать ее нашим детям, нашим ровесникам, потому что действительно 75 лет мы живем под мирным небом, у нас нет войны, у нас нет ничего плохого. Поэтому мы должны это знать, помнить и гордиться тем подвигом, который заслужили наши деды и прадеды.

Мероприятия проекта «Память сердца» по молодежной инициативе до 24 декабря пройдут во всех регионах Беларуси. В памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад. А на диалоговых площадках обсудят вопросы патриотического воспитания. Завершится акция в Минске – на площади Победы.