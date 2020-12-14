Прямой эфир

Когда в Беларуси открываются ёлочные базары и где купить всё необходимое к празднику?

14 декабря 2020 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ничто так не предвкушает новогоднее настроение, как запах живой хвои. 14 декабря в Беларуси откроются елочные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда в Беларуси открываются ёлочные базары и где купить всё необходимое к празднику?-1

Стоимость деревьев будет зависеть от высоты: минимальная цена составит 6 рублей 20 копеек.

В предпраздичные дни шопинг становится намного приятнее. И это касается не только елок.

Отечественные производители предлагают широкий ассортимент товаров с хорошими скидками. На полках магазинов можно найти около полусотни наименований кондитерских новогодних подарков, 40 наименований шампанского и игристых вин, более 3 тысяч разновидностей елочных украшений, сувениров, а также других товаров с новогодней и рождественской тематикой.

Когда в Беларуси открываются ёлочные базары и где купить всё необходимое к празднику?-4

Когда в Беларуси открываются ёлочные базары и где купить всё необходимое к празднику?-6

В Беларуси в праздничный период запланировано провести около 160 ярмарок. Также в эти дни будет продлена работа ряда торговых и объектов общепита.

Когда в Беларуси открываются ёлочные базары и где купить всё необходимое к празднику?-9

Все новогодние мероприятия пройдут с учетом рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Как выбрать живую ёлку? Выясняем вместе с блогером Стюшей Тайм

«Праздник новогодний уже, можно сказать, начался». Как лесники Витебской области готовятся к ёлочным базарам

Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентарии Беларуси и России обсудят вопросы внешнеполитической деятельности Союзного государства
14 декабря 2020 06:27

Парламентарии Беларуси и России обсудят вопросы внешнеполитической деятельности Союзного государства

Аналитик БИСИ: лидер государства, опирающийся на сильную команду, становится ещё сильнее
13 декабря 2020 21:14

Аналитик БИСИ: лидер государства, опирающийся на сильную команду, становится ещё сильнее

Депутат Жанна Чернявская: «Людей очень сильно волнует, будет ли дальнейшая поддержка государственных программ»
13 декабря 2020 21:08

Депутат Жанна Чернявская: «Людей очень сильно волнует, будет ли дальнейшая поддержка государственных программ»