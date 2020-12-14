Когда в Беларуси открываются ёлочные базары и где купить всё необходимое к празднику?

Новости Беларуси. Ничто так не предвкушает новогоднее настроение, как запах живой хвои. 14 декабря в Беларуси откроются елочные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ничто так не предвкушает новогоднее настроение, как запах живой хвои. 14 декабря в Беларуси откроются елочные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоимость деревьев будет зависеть от высоты: минимальная цена составит 6 рублей 20 копеек.
В предпраздичные дни шопинг становится намного приятнее. И это касается не только елок.
Отечественные производители предлагают широкий ассортимент товаров с хорошими скидками. На полках магазинов можно найти около полусотни наименований кондитерских новогодних подарков, 40 наименований шампанского и игристых вин, более 3 тысяч разновидностей елочных украшений, сувениров, а также других товаров с новогодней и рождественской тематикой.
В Беларуси в праздничный период запланировано провести около 160 ярмарок. Также в эти дни будет продлена работа ряда торговых и объектов общепита.
Все новогодние мероприятия пройдут с учетом рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.
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