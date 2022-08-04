«Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи». Как в «Зубрёнке» прошёл День экологии?

Новости Беларуси. Быть внимательным и бережным к природе. В Дне экологии в «Зубренке» 4 августа приняли участие сотни школьников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята прошли по следам диких зверей, узнали, чем сегодня дышит земля, а также рассмотрели урожай-2022 под микроскопом. Как весело и с пользой юные «зубрята» проводят последний месяц каникул, подсмотрела Оксана Семашко. Утро у юных «зубрят» сегодня активное. По другому, говорят отдыхающие, здесь и не бывает. «Зубренок» не для тихонь. Вот и сегодня подвижные игры – с приставкой «эко».

Матвей Чубуков:

Я сегодня в роли Земли, чтобы показать – вот какая у меня накидка грязная. Соответственно, Земля у нас тоже загрязненная людьми. Люди очень сильно портят планету. Ежедневно умирает 12 видов растений. «Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера – читайте здесь.

Полина Смешкова:

Сейчас загрязнение – одна из самых, наверное, глобальных проблем во всем мире. И если через несколько лет загрязнение нашей планеты не прекратится, то это может привести к катастрофическим последствиям. Минимальное, что мы можем делать, – это сортировать мусор и не мусорить на улицах. Идем дальше. Здесь старшие обучают младших. Волонтеры рассказывают, как распознать следы диких зверей. В викторине поучаствовали и мы.

Тимофей Могилевчик:

Вот, например, у меня есть заяц. Попробуйте найти следы зайца.

– Лапки маленькие. Что это может быть? Вот это, предполагаю.

– Да.

– Также я, если дети хотят, могу им загадать загадки, которые у меня заранее подготовлены.

– О, загадайте мне загадку.

– Я оранжевый зверек. Шубка теплая, как грелка. Хвостик мягкий, как пушок. Я старательная...

– Белка!

– Ух ты! Вау, молодец!

– Спасибо. В целом, по наблюдениям экспертов из Минприроды, нет детей, равнодушных к проблемам окружающей среды. Но напомнить о важном лишним не будет.

Татьяна Конончук, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи, и это очень радует. Сегодня на диалоговой площадке поступил ряд вопросов. Это и вопросы борьбы с изменением климата, и адаптация к изменениям климата, и обращение с отходами, вообще в целом сохранение наших экосистем.