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«Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи». Как в «Зубрёнке» прошёл День экологии?

04 августа 2022 18:29
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Новости Беларуси. Быть внимательным и бережным к природе. В Дне экологии в «Зубренке» 4 августа приняли участие сотни школьников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята прошли по следам диких зверей, узнали, чем сегодня дышит земля, а также рассмотрели урожай-2022 под микроскопом.  

Как весело и с пользой юные «зубрята» проводят последний месяц каникул, подсмотрела Оксана Семашко.  

Утро у юных «зубрят» сегодня активное. По другому, говорят отдыхающие, здесь и не бывает. «Зубренок» не для тихонь. Вот и сегодня подвижные игры – с приставкой «эко».  

«Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи». Как в «Зубрёнке» прошёл День экологии?-1

Матвей Чубуков:  
Я сегодня в роли Земли, чтобы показать – вот какая у меня накидка грязная. Соответственно, Земля у нас тоже загрязненная людьми. Люди очень сильно портят планету. Ежедневно умирает 12 видов растений.  

«Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера – читайте здесь.  

«Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи». Как в «Зубрёнке» прошёл День экологии?-4

Полина Смешкова:  
Сейчас загрязнение – одна из самых, наверное, глобальных проблем во всем мире. И если через несколько лет загрязнение нашей планеты не прекратится, то это может привести к катастрофическим последствиям. Минимальное, что мы можем делать, – это сортировать мусор и не мусорить на улицах.  

Идем дальше. Здесь старшие обучают младших. Волонтеры рассказывают, как распознать следы диких зверей. В викторине поучаствовали и мы.  

«Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи». Как в «Зубрёнке» прошёл День экологии?-7

Тимофей Могилевчик:  
Вот, например, у меня есть заяц. Попробуйте найти следы зайца.  
– Лапки маленькие. Что это может быть? Вот это, предполагаю.  
– Да.  
– Также я, если дети хотят, могу им загадать загадки, которые у меня заранее подготовлены.  
– О, загадайте мне загадку.  
– Я оранжевый зверек. Шубка теплая, как грелка. Хвостик мягкий, как пушок. Я старательная...  
– Белка!  
– Ух ты! Вау, молодец!  
– Спасибо.  

В целом, по наблюдениям экспертов из Минприроды, нет детей, равнодушных к проблемам окружающей среды. Но напомнить о важном лишним не будет.  

«Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи». Как в «Зубрёнке» прошёл День экологии?-10

Татьяна Конончук, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:  
Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи, и это очень радует. Сегодня на диалоговой площадке поступил ряд вопросов. Это и вопросы борьбы с изменением климата, и адаптация к изменениям климата, и обращение с отходами, вообще в целом сохранение наших экосистем.  

«Они не просто любознательные. Это уже мотивированные экологи». Как в «Зубрёнке» прошёл День экологии?-13

Впереди почти месяц каникул. Время, в том числе, чтобы задуматься о своих поступках. Не будет лишним и взрослым. Ведь если каждый из нас будет внимательным и бережным к природе, то и она ответит нам взаимностью.  

«От обычной розетки заряжается». Вот на чем ездит директор «Зубренка» по территории лагеря – подробности.  

# Экология # общество # Матвей Чубуков # Полина Смешкова # Тимофей Могилевчик # Татьяна Конончук # Оксана Семашко # Фотофакт

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