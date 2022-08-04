Елена Богдан про медиков-целевиков: нам необходимо слышать их, с какими они сталкиваются проблемами

Новости Беларуси. Молодые специалисты и врачи-интерны, которые в 2022 году приступают к работе в Минске, узнали все условия, которые создаются для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В дальнейшем нам тоже необходимо слышать их, с какими они сталкиваются проблемами, и что мы можем сделать, чтобы здравоохранение Минска и развивалось, и укреплялось медицинскими кадрами. И оставалось на таком, достаточно высоком, уровне.