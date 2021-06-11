Елена Богдан: очень хочется, чтобы нас услышали женщины разных стран. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Наверное, не секрет, сегодня все мы озабочены той ситуацией, которая развивается на внешних контурах нашей страны. Мне очень хочется, чтобы нас услышали женщины разных стран, что у нас есть дети, мы живем в мирной стране, которую мы строим 25 лет. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас, женщин, в нашем стремлении быть самостоятельными. Защитить наших семей, защитить наших детей, защитить тех людей, которым сегодня нужна помощь. И остановить эти абсолютно без здравого смысла действия своих политиков, потому что сегодня они это делают с нашей страной, а завтра они это сделают с вашими странами.