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Елена Богдан: очень хочется, чтобы нас услышали женщины разных стран. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас

11 июня 2021 17:44
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Новости Беларуси. Экономические санкции, как и любой инструмент давления, никогда не приведут к позитивным изменениям. Белорусский союз женщин обратился ко всем женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан: очень хочется, чтобы нас услышали женщины разных стран. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас-1

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Наверное, не секрет, сегодня все мы озабочены той ситуацией, которая развивается на внешних контурах нашей страны. Мне очень хочется, чтобы нас услышали женщины разных стран, что у нас есть дети, мы живем в мирной стране, которую мы строим 25 лет. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас, женщин, в нашем стремлении быть самостоятельными. Защитить наших семей, защитить наших детей, защитить тех людей, которым сегодня нужна помощь. И остановить эти абсолютно без здравого смысла действия своих политиков, потому что сегодня они это делают с нашей страной, а завтра они это сделают с вашими странами.

# Санкции # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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