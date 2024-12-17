В каких случаях не стоит сбивать температуру у ребёнка? Врач дала несколько советов

Воспаление и повышенная температура у ребенка – это естественная реакция организма на инфекцию. Высокая температура способствует уничтожению патогенных микроорганизмов и стимулирует иммунную систему, помогая ей бороться с заболеванием.

Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Если ребенок хорошо себя чувствует при температуре 38,5, активно играет, его ручки и ножки тепленькие, это «розовая» лихорадка. Такую температуру мы не сбиваем. Мы сбиваем температуру у ребенка 38, если он себя плохо чувствует, если он бледный, у него есть потливость, есть какие-либо нарушения жизненно важных функций. Гипертермический синдром относится к патологическому типу лихорадки, при этом типе лихорадки ребенок бледный, эта лихорадка называется «белой». Нарушается микроциркуляция, нарушается функция жизненно важных органов и систем.

Однако многие родители стремятся сбить температуру своего малыша при первых признаках, опасаясь ее негативного влияния на организм. Важно понимать, что не всегда нужно паниковать и сразу прибегать к применению жестких методов снижения температуры.

Ольга Ильина:

Мы снижает температуру тела у ребенка выше 39 градусов. Если ребенок имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, если ребенок младше 6 месяцев, если у ребенка в истории жизни были судорожные синдромы или эпилепсия, патология ЦНС, тогда мы снижаем температуру выше 38 градусов.

Температура считается естественным оборонным механизмом организма, который помогает справиться с инфекцией. Сбивая температуру, мы можем замедлить процесс выздоровления и сделать болезнь более продолжительной. Также многие методы снижения температуры могут иметь побочные эффекты и негативно сказываться на здоровье ребенка. Неконтролируемое использование лекарств может привести к ослаблению иммунной системы.

Ольга Ильина:

Как правильно снижать температуру? Мы даем ребенку жаропонижающее – парацетамол в дозировке 10-15 мг на кг – разовая дозировка, каждые 6 часов. Или ибупрофен – дозировка 5-10 мг на кг, каждые 8 часов. При этом обязательно начинаем ребенка отпаивать – 50 мл на кг детям до 7 лет, 30-40 мл на кг – детям старше 7 лет.