В каких случаях не стоит сбивать температуру у ребёнка? Врач дала несколько советов

Воспаление и повышенная температура у ребенка – это естественная реакция организма на инфекцию. Высокая температура способствует уничтожению патогенных микроорганизмов и стимулирует иммунную систему, помогая ей бороться с заболеванием.
Воспаление и повышенная температура у ребенка – это естественная реакция организма на инфекцию. Высокая температура способствует уничтожению патогенных микроорганизмов и стимулирует иммунную систему, помогая ей бороться с заболеванием.
Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
Если ребенок хорошо себя чувствует при температуре 38,5, активно играет, его ручки и ножки тепленькие, это «розовая» лихорадка. Такую температуру мы не сбиваем. Мы сбиваем температуру у ребенка 38, если он себя плохо чувствует, если он бледный, у него есть потливость, есть какие-либо нарушения жизненно важных функций. Гипертермический синдром относится к патологическому типу лихорадки, при этом типе лихорадки ребенок бледный, эта лихорадка называется «белой». Нарушается микроциркуляция, нарушается функция жизненно важных органов и систем.
Однако многие родители стремятся сбить температуру своего малыша при первых признаках, опасаясь ее негативного влияния на организм. Важно понимать, что не всегда нужно паниковать и сразу прибегать к применению жестких методов снижения температуры.
Ольга Ильина:
Мы снижает температуру тела у ребенка выше 39 градусов. Если ребенок имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, если ребенок младше 6 месяцев, если у ребенка в истории жизни были судорожные синдромы или эпилепсия, патология ЦНС, тогда мы снижаем температуру выше 38 градусов.
Температура считается естественным оборонным механизмом организма, который помогает справиться с инфекцией. Сбивая температуру, мы можем замедлить процесс выздоровления и сделать болезнь более продолжительной. Также многие методы снижения температуры могут иметь побочные эффекты и негативно сказываться на здоровье ребенка. Неконтролируемое использование лекарств может привести к ослаблению иммунной системы.
Ольга Ильина:
Как правильно снижать температуру? Мы даем ребенку жаропонижающее – парацетамол в дозировке 10-15 мг на кг – разовая дозировка, каждые 6 часов. Или ибупрофен – дозировка 5-10 мг на кг, каждые 8 часов. При этом обязательно начинаем ребенка отпаивать – 50 мл на кг детям до 7 лет, 30-40 мл на кг – детям старше 7 лет.
Важно помнить, что некоторые методы снижения температуры могут быть опасными для детей. Например, не стоит использовать спиртовые обтирания или горячие компрессы, так как это может вызвать ожоги у ребенка.
Ольга Ильина:
При повышенной температуре тела нужно обратиться к врачу, не занимайтесь самолечением. Только врач может поставить точный диагноз, назначить лечение и определить тактику дальнейшего ведения ребенка.
Повышенная температура у ребенка – это не всегда повод для паники. Однако, если он чувствует себя плохо, только врач может оценить состояние малыша и предложить оптимальный вариант лечения, включая применение медикаментов.
*На правах рекламы.