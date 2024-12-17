100 лет белорусскому кино! С чего началась история отечественного кинематографа?

Красивая дата. 100 лет белорусскому кинематографу. Но есть небольшая предыстория. Кино начали смотреть на территории Беларуси с конца XIX века. В 1898 году в Витебске прошел первый киносеанс.

Вероника Себрукович, заведующий музеем истории белорусского кино филиала Национального исторического музея Республики Беларусь: Первые кинотеатры в Минске были открыты в 1900 году. До начала Первой мировой войны их было пять. Все они размещались на центральной улице города. В то время это была улица Захарьевская. Сегодня это проспект Независимости.

«Гигант», «Модерн», «Красная звезда», «Культура», «Эден». Кинотеатры были совершенно разные. В них приходили и взрослые, и дети. Ведь увидеть что-то удивительное было интересно всем. Изначально кино не воспринималось как искусство.

Вероника Себрукович:

Нужно сказать, что первые кинотеатры назывались электротеатрами. Существовали театры, где играли актеры, и электротеатры – когда движения актеров при помощи технических средств воспроизводились на экране.

Спустя почти четверть века – 17 декабря 1924 года – было основано Белорусское государственное кино. Управление по кинематографии и фотографии, которое занималось производством фильмов и кинопоказами.