Правила для большегрузов. Минтранс ввёл сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

Новости Беларуси. Минтранс ввел сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 25 марта и по 20 апреля установлены определенные ограничения для большегрузов.

Речь идет об автомобилях с максимальной нагрузкой на одиночную ось 9 тонн. Как только дневные температуры достигнут +25 градусов, правила вновь изменятся. Правда, ограничения никак не распространяются на технику, используемую в сельском хозяйстве, машины, перевозящие скоропортящиеся грузы, в том числе цветы, лекарства и гуманитарную помощь.