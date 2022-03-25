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Правила для большегрузов. Минтранс ввёл сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

25 марта 2022 08:29
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Новости Беларуси. Минтранс ввел сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 25 марта и по 20 апреля установлены определенные ограничения для большегрузов.  

Правила для большегрузов. Минтранс ввёл сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах-1

Речь идет об автомобилях с максимальной нагрузкой на одиночную ось 9 тонн. Как только дневные температуры достигнут +25 градусов, правила вновь изменятся. Правда, ограничения никак не распространяются на технику, используемую в сельском хозяйстве, машины, перевозящие скоропортящиеся грузы, в том числе цветы, лекарства и гуманитарную помощь.  

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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