В честь праздника ослабляется пост. Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник посвящен воспоминанию о получении Девой Марией от архангела Гавриила благой вести о будущем рождении у нее Иисуса Христа. Праздник – один из древнейших в христианстве.

В 2022 году Благовещение выпадает на время поста, ради этого он ослабляется. Сегодня католикам в пищу можно употреблять рыбу. Также не принято заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому. Должное время нужно уделить молитве и добрым делам.