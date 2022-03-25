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В честь праздника ослабляется пост. Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

25 марта 2022 08:30
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Новости Беларуси. Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно религиозному учению, событие является началом божественного искупления мира.  

В честь праздника ослабляется пост. Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы-1

Праздник посвящен воспоминанию о получении Девой Марией от архангела Гавриила благой вести о будущем рождении у нее Иисуса Христа. Праздник – один из древнейших в христианстве.  

В честь праздника ослабляется пост. Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы-4

В 2022 году Благовещение выпадает на время поста, ради этого он ослабляется. Сегодня католикам в пищу можно употреблять рыбу. Также не принято заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому. Должное время нужно уделить молитве и добрым делам.  

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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