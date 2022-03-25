В честь праздника ослабляется пост. Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Новости Беларуси. Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно религиозному учению, событие является началом божественного искупления мира.
Новости Беларуси. Католики празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно религиозному учению, событие является началом божественного искупления мира.
Праздник посвящен воспоминанию о получении Девой Марией от архангела Гавриила благой вести о будущем рождении у нее Иисуса Христа. Праздник – один из древнейших в христианстве.
В 2022 году Благовещение выпадает на время поста, ради этого он ослабляется. Сегодня католикам в пищу можно употреблять рыбу. Также не принято заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому. Должное время нужно уделить молитве и добрым делам.