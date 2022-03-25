Лукашенко высказался о возможности блокировки в Беларуси YouTube и зарубежных соцсетей

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 марта на совещании о текущих вопросах деятельности средств массовой информации высказался о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, заблокировать ведущие площадки – YouTube, некоторые социальное сети – как это сделали в России, или поставить «золотой щит», как в Китае, теоретически возможно. В любое время. Но я вас призываю к тому, что, прежде чем сделать какой-то шаг, давайте взвесим за и против, что мы получим от этого. Если там, и все, что там делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред, тогда принимайте решение. Если пока до этого не дошло, давайте повременим, давайте не будем торопиться.

Он обратил внимание, что при принятии решений всегда надо действовать аккуратно, чтобы потом не хвататься за голову.

Александр Лукашенко:

Надо принимать взвешенные решения. Развивать свои ресурсы. А мы умеем это делать. Думаю, развивать надо свои ресурсы, в том числе вместе и с россиянами.