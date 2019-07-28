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Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь

28 июля 2019 16:57
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Новости Беларуси. На неделе внесены изменения в законы по вопросам военной службы. Сразу несколько важных нововведений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подробности в материале корреспондента Евгения Поболовца.

Почему в Беларуси ввели одноразовую отсрочку для продолжения образования?

 «Закон об отсрочках» – так его прозвали в народе – напрашивался давно. Последние глобальные изменения в порядок призыва мужчин в армию вносились еще на заре 2000-х. Практически на пике демографической синусоиды годных к призыву молодых людей было в десятки раз больше, чем требовалось армии. На отсрочки запрос от гражданского общества был всегда. Тогда государство навстречу пошло.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-1

Евгений Поболовец, корреспондент:
Как работал закон ранее, лучше всего говорят цифры. Из 140 тысяч мужчин, годных для службы в армии (в возрасте от 18 до 27 лет) ежегодно необходимо было призывать от 5 до 10 тысяч. По факту еле-еле набирали чуть более 4000. У всех остальных были более чем веские основания для отсрочки. 76 позиций – по этому пункту белорусская армия действительно была лидером в мире.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-4

В Украине, к примеру, оснований для отсрочки 34, в России – 28, а в Азербайджане и вовсе 17. Падение рождаемости в начале 2000-х – недобор в армию сегодня.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-7

При этом 8 из 10 отсрочек в Беларуси выдавались для продолжения образования. С этих позиций и анализируется ситуация в стране. И потому главное новшество затронет ту часть призывников, кто решил получить вторую ступень образования. То есть пойти в магистратуру и аспирантуру после ранее полученного высшего или в вуз после училища или техникума. Одноразовость применения отсрочки на образование – так теперь это звучит. Остальные виды отсрочек не тронули.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-10

Владимир Макаров, начальник управления информации Минобороны Беларуси:
Все отсрочки сохранены по семейному положению, по семейным обстоятельствам. Изменения коснулись лишь отсрочки для продолжения образования. Введен принцип одноразового предоставления отсрочки для продолжения образования.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-13

Почему же убрали эту льготу? Анализ министерств и ведомств показал: магистратуру и аспирантуру многие понимали не как возможность продолжить образование, выйти на защиту диссертации, а как относительно простой и законный способ не служить. В итоге падал уровень магистрантов – до реальных научных открытий доходили считанные проценты.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-16

Сергей Касперович, начальник главного управления профобразования Министерства образования Беларуси:
Здесь есть у молодежи, у выпускников первой ступени понимание, что все-таки научная магистратура, новый формат – он для тех, кто этим хочет заниматься, а не для того, чтобы просто продолжить приятный процесс нахождения в числе студентов. Да, это самый счастливый период в жизни, но не надо же его растягивать до бесконечности.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-19

Игорь Карпенко: «Закон затронул только лишь вопрос отсрочек. Но вместе с тем существует служба в резерве»

Теперь магистратуру и вовсе делают чисто научной – убирают практическое направление. И уменьшают набор до 3000 человек.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-22

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Закон затронул только лишь вопрос отсрочек. Но вместе с тем существует служба в резерве. И если молодой человек поступил в ту же магистратуру и его призвали в резерве служить в Вооруженные Силы, у нас в Кодексе об образовании есть статья, которая позволяет переводить на этот период на индивидуальный план работы. Соответственно, это никаким образом не затрагивает образовательный процесс.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-25

Другие изменения только на первый взгляд могут казаться несущественными: временное ограничение на выезд из страны может застать врасплох призывника. В списки невыездных он может попасть решением военкома, без судов и длительных процедур. Достаточно без уважительной причины не прийти в военкомат или забыть уведомить комиссию о смене места жительства. Случайно или умышленно – не суть. И хоть штраф за неявку в военкомат в Беларуси лишь 3 базовые величины, при худшем сценарии может светить и до 2 лет лишения свободы. Потому многие вчерашние студенты и даже магистранты предпочитают с государством не заигрывать и самостоятельно решают свою судьбу: сразу идут в армию, чтобы в том числе не иметь потом черной метки в военном билете. Ведь по новому закону с ней не возьмут ни в милицию, ни в МЧС, ни тем более на госслужбу.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-28

Или пример Артема Сурмача. В планах молодого человека – открытие собственного дела. Шаг рискованный. За плечами у парня учеба в магистратуре, 8 защищенных диссертаций, работа начальником службы маркетинга. Но вместо аспирантуры он осознанно идет в армию. Новый закон еще не действовал, отсрочку бы ему дали.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-31

Артем Сурмач, водитель-электрик 56-го отдельного полка связи:
Когда пришла повестка, я решил, что нет смысла от этого бегать. Со временем понял, что это определенная школа жизни, она в любом случае меня чему-то научит, и это мне обязательно пригодится. Это терпение, выдержка, дисциплинированность в каких-то вопросах, сосредоточенность и умение довести дело до конца. По-другому в армии не может быть. Поэтому я думаю, что фундаментальные вещи, которым меня научила армия, мне пригодятся.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-34

Армия всегда была привлекательной для жителей сельских районов. Будем откровенны: не всем хватало баллов для поступления в вузы. Но последние годы все больше становится и горожан, в том числе и матерей, которые считают службу в армии если не спасением для современной молодежи, то мерой в какой-то степени необходимой.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-37

Татьяна Сулимова, радиоведущая, журналистка:
У нас сейчас время каких-то декоративных мальчиков. Они ходят в спортзал, чтобы качать мышцы для красоты. А мы забываем, что мышцы у мужчины должны быть для того, чтобы он мог защитить кого-то. Но эти мальчики никого не защищают.

И начинается это все, может быть, как раз таки с отношения к воинской службе. Потому что если я не готов выполнить свои обязанности, начинаю искать какие-то лазейки, смогу ли потом принять обязанности в семье? С этой точки зрения я бы хотела, чтобы мой сын был мужиком.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-40

Итак, дополнительно в армию этой осенью призовут 3 тысячи человек, весной – еще 1,5 тысячи. Ни о какой повальной мобилизации речь не идет, это минимально необходимый уровень для поддержания боеготовности. В Беларуси армия смешанного типа: остальные в 50-тысячном контингенте в ней служат по контракту.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-43

К слову, для тех, кто захочет связать свою судьбу с армией профессионально, предусмотрен и новый бонус: тот, кто после учебы идет в армию по контракту, освобождается от распределения и возврата денег государству за учебу. В остальном как раньше: и служба в резерве, и альтернативная служба для тех, кто не может служить по религиозным причинам – все остается.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-46

И еще один важный момент: современная белорусская армия в первую очередь должна поддерживать боеготовность в мирное время и развертывать войска в случае войны. 50-тысячным войском много не навоюешь, дополнительные силы все равно придется призывать из резерва. В теории каждый мужчина – защитник отечества – должен бы к этому моменту иметь военную квалификацию. Условно: научиться наводить орудие, пеленговать, окапываться и стрелять, чтобы не пасть в первые минуты боя, как студенты в 41-м под Москвой.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-49

Иногда независимость страны приходится защищать с автоматом в руке в реальной войне, а не за монитором и виртуальных баталиях.

«Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии

В ближайшее время – это перспектива нескольких месяцев – в Беларуси разработают комплекс мер по повышению престижа срочной военной службы. Это могут быть льготы при поступлении в вуз, предоставление общежития, изменение правил приема на работу и включени периода военной службы в трудовой стаж.

Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь-52

Армия не должна отпугивать молодежь. С одной стороны. Но и должна быть решающим фактором при прочих равных условиях – с другой.

# Армия Беларуси # общество # Евгений Поболовец # Владимир Макаров # Сергей Касперович # Игорь Карпенко # Артем Сурмач # Татьяна Сулимова # Фотофакт

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