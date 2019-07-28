В белорусских вузах заканчивается зачисление студентов на бюджет
Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают зачисление студентов-первокурсников на бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурс сложился практически на всех факультетах. Абитуриентов не хватило только сельскохозяйственной академии в Горках и в Гомельском университете имени Скорины.
Проходные баллы на большинство специальностей в 2019 году выросли, в ряде случаев – в два раза. Востребованными оказались профессии экономического и юридического профилей, традиционно высокий балл на факультете международных отношений Белгосуниверситета. А вот в БНТУ сложнее всего было поступить на маркетолога и таможенное дело.
До 2 августа вузы принимают документы на платную форму обучения.