В белорусских вузах заканчивается зачисление студентов на бюджет

Конкурс сложился практически на всех факультетах. Абитуриентов не хватило только сельскохозяйственной академии в Горках и в Гомельском университете имени Скорины.

Проходные баллы на большинство специальностей в 2019 году выросли, в ряде случаев – в два раза. Востребованными оказались профессии экономического и юридического профилей, традиционно высокий балл на факультете международных отношений Белгосуниверситета. А вот в БНТУ сложнее всего было поступить на маркетолога и таможенное дело.