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В белорусских вузах заканчивается зачисление студентов на бюджет

28 июля 2019 13:56
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Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают зачисление студентов-первокурсников на бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс сложился практически на всех факультетах. Абитуриентов не хватило только сельскохозяйственной академии в Горках и в Гомельском университете имени Скорины.

В белорусских вузах заканчивается зачисление студентов на бюджет-1

Проходные баллы на большинство специальностей в 2019 году выросли, в ряде случаев – в два раза. Востребованными оказались профессии экономического и юридического профилей, традиционно высокий балл на факультете международных отношений Белгосуниверситета. А вот в БНТУ сложнее всего было поступить на маркетолога и таможенное дело.

В белорусских вузах заканчивается зачисление студентов на бюджет-4

До 2 августа вузы принимают документы на платную форму обучения.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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