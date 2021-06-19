Чем занимается и кто может в него попасть? Рассказываем о Молодёжном парламенте

Стюша Тайм, блогер:

Сегодня мы приехали в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь, чтобы поближе познакомиться с Молодежным парламентом. Мы узнаем с вами, кто туда входит и какие задачи стоят перед этими ребятами.

И вот мы уже внутри. Сейчас я подхожу к залу заседания Совета Республики, где в июле 2020 года прошло первое собрание Молодежного парламента. С минуты на минуту к нам подойдет Петр Орлов, представитель этого молодежного органа. Стюша Тайм:

Расскажите, что такое Молодежный парламент.

Петр Орлов, председатель комиссии по международному и региональному сотрудничеству Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

Чтобы понять, что такое Молодежный парламент, давайте перейдем в зал, откуда все и начиналось. Молодежный парламент создан при парламенте Республики Беларусь, является консультативным и совещательным органом. Стюша Тайм:

Какая ваша основная задача? Петр Орлов:

Задач много, но основная из них – привлечение молодежи к общественно-политической деятельности нашей страны.

Стюша Тайм:

Сколько представителей входит в Молодежный парламент? Петр Орлов:

В состав Молодежного парламента входят 70 человек: 10 представителей от каждой области нашей страны, а также Минска. Стюша Тайм:

Какой возраст представителей Молодежного парламента? Петр Орлов:

Возраст молодых парламентариев от 18 до 31 года.

Стюша Тайм:

Если вам от 18 до 31 года, у вас есть все шансы попасть в Молодежный парламент. Скоро будет год, как существует Молодежный парламент. Расскажите, что за это время уже успели сделать? Петр Орлов:

Успели сделать очень многое. Молодежный парламент уже имеет ряд брендинговых проектов, которые, можно сказать, именно Молодежного парламента, в том числе и организация дискуссионных площадок «Беларусь будущего», запуск нового молодежного общественного объединения «Движение вперед», проект «Команда будущего». В этом полугодии также прошел первый белорусский молодежный парламентский форум, который собрал порядка ста молодых ребят из каждого региона нашей страны. А для победителей конкурса молодых управленцев «Команда будущего» была организована стажировка в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Стюша Тайм:

Как можно принять участие в конкурсах, в форумах ваших? Петр Орлов:

Вся информация размещена на наших социальных страничках в Instagram, Facebook, в том числе мы в этом году запустили свой сайт Молодежного парламента – www.mpns.by. На этом сайте можно отслеживать любую актуальную информацию о нашей деятельности.

Стюша Тайм:

По сути, любой человек может принять участие в конкурсе? Петр Орлов:

Конечно. В этом году мы проводили конкурс по направлению «политика». Мы не собираемся останавливаться. На этот год запланировано также проведение этого же конкурса по другим направлениям, например, экономика, культура, образование, здравоохранение, чтобы выкристаллизовывать молодых профессионалов, молодых лидеров и давать им площадку для дальнейшей самореализации.