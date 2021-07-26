Изменения в Конституцию Беларуси. Какие могут быть подводные камни? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. 1 августа Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. На неделе все предложения комиссии были направлены главе государства. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? На тему будут рассуждать гости и эксперты на СТВ в рамках ток-шоу «По существу». Студия превратится в дискуссионную площадку.

Изменения в Конституцию Беларуси – плюсы и подводные камни этого вопроса. Смотрите в 18:30 в понедельник, 26 июля, на телеканале СТВ. Эта тема касается каждого из нас.