Амбулаторный центр Вооружённых Сил Беларуси открыли в Минске

Новости Беларуси. Здоровье военнослужащих под надежной защитой медиков. После масштабного ремонта в Минске торжественно открыли амбулаторный центр Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это многопрофильный комплекс, который по многим критериям не уступает другим медицинским центрам республики. В обновленном медучреждении развернуты свыше десятка различных отделений: от терапевтического до хирургического. Центр ежедневно может принимать до тысячи пациентов: военнослужащих, их родственников, а также ветеранов и пенсионеров вооруженных сил. После ремонта комплекс оснастили исключительно новым и самым современным оборудованием.

Ольга Лаврецкая, начальник амбулаторного центра главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси:

У нас появился такой уникальный аппарат, как денситометр, который позволяет измерить плотность кости. Это очень важно для диагностики остеопороза в частности. Рентгенотделение оснащено шестью новейшими аппаратами, три из них – производства Республики Беларусь, два итальянских и один французский с очень высокой разрешающей способностью.

Александр Малюх, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси:

Хорошая традиция есть в Республике Беларусь – открывать знаковые социальные объекты перед праздниками. Это говорит о целенаправленности политики нашего государства о здоровье наших граждан. Долго ждали, 432-й главный военный клинический медицинский центр является головной организацией в вопросах оказания медицинской помощи военнослужащим Республики Беларусь, и амбулаторный центр является одним из основных подразделений медицинского центра.