Журналист-международник: мы сами подключим себя к нейросетям, это будет другое человечество

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Только совместная работа может принести плоды, которые будут по-настоящему положительными и полезными для человечества. Если у нас будет гонка вооружение и это уже коснется не только наземных войн, а перенесется в космос, там могут быть совершенно другие масштабы катастрофы.