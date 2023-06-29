Журналист-международник: мы сами подключим себя к нейросетям, это будет другое человечество

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Только совместная работа может принести плоды, которые будут по-настоящему положительными и полезными для человечества. Если у нас будет гонка вооружение и это уже коснется не только наземных войн, а перенесется в космос, там могут быть совершенно другие масштабы катастрофы.
Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Поэтому я и говорю, что это неостановимый процесс. И я его опасаюсь исключительно потому, что я Homo sapiens, представитель социально-биологического вида, единственного и уникального. Я знаю, исходя из предыдущего опыта моего вида, что нас, может, и не уничтожит умная машина, но мы сделаем все, чтобы она была и работала. Более того, мы сами захотим и подключим себя нейроимплантам, нейросетям напрямую, мы сами построим матрицу, войдем в нее и закроемся изнутри. И это будет другое человечество. Это будет не Homo sapiens. Возможно, это будет Meta-homini. Красивое название, тем более уже зарегистрированное.
Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:
Если эти чипы станут массового производства, я не исключаю, что соглашусь вставить. Мне интересно как минимум. Мы понимаем, что технический прогресс не остановить, и он будет. Давайте наблюдать и наслаждаться этим наблюдением.
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