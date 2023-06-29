Лавров о нейросетях: «Следующий шаг – программы могут исполнять роль Бога»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:

У нас информация перестала носить силу информации, то есть мы никогда не можем сказать, что факт является фактом или это лжефакт. Как все это влияет на нашу реальность? Насколько ложная информация может влиять на человечество? Мы недавно ездили в Луганскую Народную Республику с гуманитарной помощью. Мы въезжаем на территорию и видим гигантскую пробку на выезд, просто огроменную. Она длилась километров 20. Когда мы туда приехали, общались с местным населением. Спрашиваем: а что случилось? Они говорят: в Telegram-каналах прошло сообщение о том, что готовится контрнаступление ВСУ.

Как это повлияло на сознание людей? Сразу перебои в общественной жизни. А это же тоже делается с использованием программ. Если вся эта история будет поставлена на поток и мы не сможем отличать правду от лжи… Что страшно? Что те же нейросети – создаются изображения, голосовые эффекты. Программы создают образы людей, говорят их голосом, это уже сейчас, и отличить фейк от нефейка уже невозможно.