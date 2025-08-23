Прямой эфир

В Гродненской области стартовала уборка и заготовка сахарной свёклы

23 августа 2025 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Гродненской области началась «сладкая жизнь». Именно так шутят здесь те, кто задействован в цепочке по производству сахара, ведь один из профильных заводов страны находится в Скиделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйства региона первыми в стране приступили к уборке и заготовке сахарной свеклы. Обычно старт осенью, но погода в этом году распорядилась иначе. Сладкая культура набрала объем и сахаристость раньше срока. 

Галина Буро оценила урожай. 

В Гродненской области стартовала уборка и заготовка сахарной свёклы-2

Свеклу копают – листья летят. Комбайн со скоростью до 10 километров в час ловко бороздит поле с корнеплодами и укладывает их в бурты. Пока небольшие, ведь копка только началась, сахарная свекла будет прибавлять в весе всю осень. Но даже на первых порах урожай едва ли не в полтора раза превосходит прошлогодний. 

В Гродненской области стартовала уборка и заготовка сахарной свёклы-4

Сахарная свекла, около килограмма. Если мы возьмем, что на этом поле густота стояния где-то пускай 85-90, это 800 центнеров.

Сладкий август первым в стране стартовал в Гродненской области. Копку сахарной свеклы начали в пяти районах. В сельхозпредприятии «Василишки» эта уборка корнеплодов самая ранняя за всю историю. Дождливое лето помогло культуре созреть быстрее, а улучшенная технология ухода за растениями отразилась на урожайности. Все это на руку хозяйству. 

В Гродненской области стартовала уборка и заготовка сахарной свёклы-6

Иван Кимошевский, начальник производства растениеводческой продукции сельхозпредприятия «Василишки»:
Например, стоимость сахарной свеклы за тонну 116 рублей, а в ранние сроки – еще плюс 20 %. У нас площадь сейчас занимает 600 гектаров, это по сравнению с прошлым годом на 40 гектаров больше. Сухой жом нам нужен как для свиноводства, так и для животноводства, у нас очень большое поголовье. 

Далее смотрите в видео. 

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
По каким показателям Беларусь лидирует в ЕАЭС – рассказали в Белстате
23 августа 2025 17:06

По каким показателям Беларусь лидирует в ЕАЭС – рассказали в Белстате

Точки соприкосновения Беларуси и Ирана и отечественное ракетостроение. Анонс программы «Неделя»
23 августа 2025 17:05

Точки соприкосновения Беларуси и Ирана и отечественное ракетостроение. Анонс программы «Неделя»

Китай заинтересован в обмене опытом с Белстатом – Медведева
23 августа 2025 16:57

Китай заинтересован в обмене опытом с Белстатом – Медведева