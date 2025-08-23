В Гродненской области стартовала уборка и заготовка сахарной свёклы

В Гродненской области началась «сладкая жизнь». Именно так шутят здесь те, кто задействован в цепочке по производству сахара, ведь один из профильных заводов страны находится в Скиделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйства региона первыми в стране приступили к уборке и заготовке сахарной свеклы. Обычно старт осенью, но погода в этом году распорядилась иначе. Сладкая культура набрала объем и сахаристость раньше срока.

Свеклу копают – листья летят. Комбайн со скоростью до 10 километров в час ловко бороздит поле с корнеплодами и укладывает их в бурты. Пока небольшие, ведь копка только началась, сахарная свекла будет прибавлять в весе всю осень. Но даже на первых порах урожай едва ли не в полтора раза превосходит прошлогодний.

Сахарная свекла, около килограмма. Если мы возьмем, что на этом поле густота стояния где-то пускай 85-90, это 800 центнеров.

Сладкий август первым в стране стартовал в Гродненской области. Копку сахарной свеклы начали в пяти районах. В сельхозпредприятии «Василишки» эта уборка корнеплодов самая ранняя за всю историю. Дождливое лето помогло культуре созреть быстрее, а улучшенная технология ухода за растениями отразилась на урожайности. Все это на руку хозяйству.