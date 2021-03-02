«Издавал первую в России медицинскую газету». О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка
Новости Беларуси. В непростые времена любое общество должно прочно опираться на свои национальные идеи и идеалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первый план выходят ценности, которые не подлежат сомнению. Для Беларуси не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.
Любовь к родной земле начинается с гордости за своих земляков, уверен депутат Игорь Марзалюк.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кондратий Иванович Грум-Гржимайло родился 21 сентября 1794 года в Могилеве, ушел из жизни 14 сентября 1874 года. Кандидат философии, военный хирург, доктор медицины и хирургии.
В 1833–1866 годах издавал первую в России медицинскую газету «Друг здравия» на средства, выделяемые правительством. Писал по самым разнообразным вопросам, издавал отдельные популярные книги по гигиене, имевшие довольно значительное распространение. В частности, автор книги «Добрые советы матери», содержавшей советы по распознаванию болезней у детей.
Написал три тома книги «Руководство к воспитанию, образованию и сохранению здоровья детей». В первом томе уделялось внимание гигиене беременной женщины, кормящих матерей и младенцев, во втором – проблемам детей дошкольного возраста, в третьем – различным вопросам юношества. Известны его публикации: «Наставление по лечению детских болезней», справочник «Лекарства и средства, которые доступны для врачей», «Полное систематическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в Российской империи» (1855 год). После выхода в отставку занимался проблемами оспопрививания.
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