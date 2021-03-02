«Издавал первую в России медицинскую газету». О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка

Любовь к родной земле начинается с гордости за своих земляков, уверен депутат Игорь Марзалюк.

Новости Беларуси. В непростые времена любое общество должно прочно опираться на свои национальные идеи и идеалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первый план выходят ценности, которые не подлежат сомнению. Для Беларуси не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кондратий Иванович Грум-Гржимайло родился 21 сентября 1794 года в Могилеве, ушел из жизни 14 сентября 1874 года. Кандидат философии, военный хирург, доктор медицины и хирургии.

В 1833–1866 годах издавал первую в России медицинскую газету «Друг здравия» на средства, выделяемые правительством. Писал по самым разнообразным вопросам, издавал отдельные популярные книги по гигиене, имевшие довольно значительное распространение. В частности, автор книги «Добрые советы матери», содержавшей советы по распознаванию болезней у детей.