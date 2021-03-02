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«Издавал первую в России медицинскую газету». О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка

02 марта 2021 16:25
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Новости Беларуси. В непростые времена любое общество должно прочно опираться на свои национальные идеи и идеалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первый план выходят ценности, которые не подлежат сомнению. Для Беларуси не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.

Любовь к родной земле начинается с гордости за своих земляков, уверен депутат Игорь Марзалюк.

«Издавал первую в России медицинскую газету». О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кондратий Иванович Грум-Гржимайло родился 21 сентября 1794 года в Могилеве, ушел из жизни 14 сентября 1874 года. Кандидат философии, военный хирург, доктор медицины и хирургии.

В 1833–1866 годах издавал первую в России медицинскую газету «Друг здравия» на средства, выделяемые правительством. Писал по самым разнообразным вопросам, издавал отдельные популярные книги по гигиене, имевшие довольно значительное распространение. В частности, автор книги «Добрые советы матери», содержавшей советы по распознаванию болезней у детей.

«Издавал первую в России медицинскую газету». О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка-4

Написал три тома книги «Руководство к воспитанию, образованию и сохранению здоровья детей». В первом томе уделялось внимание гигиене беременной женщины, кормящих матерей и младенцев, во втором – проблемам детей дошкольного возраста, в третьем – различным вопросам юношества. Известны его публикации: «Наставление по лечению детских болезней», справочник «Лекарства и средства, которые доступны для врачей», «Полное систематическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в Российской империи» (1855 год). После выхода в отставку занимался проблемами оспопрививания.

Подробнее в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Кондратий Грум-Гржимайло # Варвара Кашеварова-Руднева # Фотофакт

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