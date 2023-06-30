Издательство «Беларусь» выпустило книгу о жизни и творчестве Наполеона Орды

Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
Сегодня издательство «Беларусь» представляет очередную книгу, которая вышла в серии «Маленький профессор». Серия была основана в 2011 году, за этот период вышло более 100 книг. Данная книга посвящена уникальному человеку, который жил в XIX веке. Наполеон Орда. Это имя известно многим нашим соотечественникам, но не только. В XIX веке личность этого уникального человека была известна за пределами Беларуси больше как композитора. Но мы в Беларуси больше всего его знаем как совершенно уникального художника, который нарисовал многочисленные гравюры, которые отражают красоту нашей земли.
В своих гравюрах Наполеон Орда отражал красоту нашей белорусской земли. Это уникальные пейзажи, архитектурные сооружения, многие из которых не сохранились до нашего времени. И, посмотрев на гравюры Наполеона Орды, мы можем увидеть, какие были уникальные замки на нашей земле. Можем увидеть, как выглядел Несвижский, Мирский замок, очень многие усадьбы и прочие архитектурные достопримечательности. Это сегодня является неоценимым вкладом в наше культурное наследие.
Эта книга адресована прежде всего детям младшего и школьного возраста. Она написана доступным языком. Мы хотим, чтобы дети с раннего возраста могли познакомиться с нашими знаменитыми соотечественниками, прикоснуться к творчеству этих уникальных людей. Потому что учиться любить прекрасное, свою Родину надо начинать с самого юного возраста. А эта книга обязательно в этом поможет. Эта книга познакомит юных читателей с биографией художника. Из этой книги они могут узнать, где он родился, учился. Как он начинал писать? Что изображено на его полотнах? В какой технике он писал? А также где сейчас находятся его гравюры? И пользуясь случаем, я хочу пригласить юных читателей в Национальную библиотеку нашей страны, потому что именно там находится самое большое количество гравюр этого уникального художника. Около 200 его работ. Также его работы представлены в Национальном художественном музее и в Национальном историческом музее Республики Беларусь.
Данная серия будет продолжаться. В ближайшее время в планах издательства выпуск книги, посвященной творчеству еще одного нашего знаменитого художника Михаила Савицкого. Путешествуйте по нашей родной Беларуси. Путешествуйте и изучайте ее историю. Прикоснитесь к прекрасному. Посмотрите наши уникальные замки и сравните их с полотнами, гравюрами Наполеона Орды.