Издательство «Беларусь» выпустило книгу о жизни и творчестве Наполеона Орды

Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:

Сегодня издательство «Беларусь» представляет очередную книгу, которая вышла в серии «Маленький профессор». Серия была основана в 2011 году, за этот период вышло более 100 книг. Данная книга посвящена уникальному человеку, который жил в XIX веке. Наполеон Орда. Это имя известно многим нашим соотечественникам, но не только. В XIX веке личность этого уникального человека была известна за пределами Беларуси больше как композитора. Но мы в Беларуси больше всего его знаем как совершенно уникального художника, который нарисовал многочисленные гравюры, которые отражают красоту нашей земли.

В своих гравюрах Наполеон Орда отражал красоту нашей белорусской земли. Это уникальные пейзажи, архитектурные сооружения, многие из которых не сохранились до нашего времени. И, посмотрев на гравюры Наполеона Орды, мы можем увидеть, какие были уникальные замки на нашей земле. Можем увидеть, как выглядел Несвижский, Мирский замок, очень многие усадьбы и прочие архитектурные достопримечательности. Это сегодня является неоценимым вкладом в наше культурное наследие.