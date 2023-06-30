Представители Министерства информации и госСМИ посетили Дворец Независимости с экскурсией

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. 30 июня рабочую резиденцию Президента посетили представители Министерства информации и госСМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего около 100 человек.

Посетителей провели по залам, показали рабочие комнаты и ознакомили с историей каждого кабинета, где проходят важные встречи. Каждый смог почувствовать сопричастность к историческим событиям и узнать секреты главного символа белорусской государственности. Над архитектурным ансамблем работали лучшие мастера республики, каждая деталь интерьера – ручная работа. Величественное убранство дворца никого не оставило равнодушным.

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:

Дворец Независимости построен нашими строителями. И здесь подана па-беларуску, в национальном стиле, с национальным колоритом вся история белорусской государственности.