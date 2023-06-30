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Представители Министерства информации и госСМИ посетили Дворец Независимости с экскурсией

30 июня 2023 11:18
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. 30 июня рабочую резиденцию Президента посетили представители Министерства информации и госСМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего около 100 человек.

Представители Министерства информации и госСМИ посетили Дворец Независимости с экскурсией-1

Посетителей провели по залам, показали рабочие комнаты и ознакомили с историей каждого кабинета, где проходят важные встречи. Каждый смог почувствовать сопричастность к историческим событиям и узнать секреты главного символа белорусской государственности. Над архитектурным ансамблем работали лучшие мастера республики, каждая деталь интерьера – ручная работа. Величественное убранство дворца никого не оставило равнодушным.

Представители Министерства информации и госСМИ посетили Дворец Независимости с экскурсией-4

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Дворец Независимости построен нашими строителями. И здесь подана па-беларуску, в национальном стиле, с национальным колоритом вся история белорусской государственности.

Представители Министерства информации и госСМИ посетили Дворец Независимости с экскурсией-7

Экскурсии во Дворец Независимости уже стали доброй традицией. Здесь побывали тысячи белорусов и гостей нашей страны.

# Государственная социальная политика # общество # Владимир Андриевич # Фотофакт

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