Более 600 дипломов вручили выпускникам Института государственной службы 30 июня

Новости Беларуси. Праздник 30 июня в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 600 дипломов вручили выпускникам Института государственной службы.
Новости Беларуси. Праздник 30 июня в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 600 дипломов вручили выпускникам Института государственной службы.
Среди них действующие управленцы, госслужащие и дипломаты. С напутственным словом к слушателям обратилась проректор по учебной работе Валентина Швайко. Она уверена, что благодаря полученным знаниям каждому удастся реализовать свой созидательный потенциал и внести весомый вклад в развитие нашей страны.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского горисполкома:
Знания, которые даются в Академии при Президенте, дают такое фундаментальное отношение к любви, в первую очередь, к Родине. И, конечно же, дополнительные знания в части тех наук, которые нам преподают.
Андрей Почебыт, начальник военно-технического факультета БНТУ:
Сегодня значимый день, можно сказать, в жизни каждого нашего слушателя, который отучился. Мы учились по специальности государственное и местное управление. Два года пролетели незаметно, поэтому те знания, которые мы получили в стенах альма-матер, а именно в Академии управления, будут реализованы на процветание нашей независимой Республики Беларусь.
Сегодня Академия управления – главный центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров.