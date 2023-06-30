Более 600 дипломов вручили выпускникам Института государственной службы 30 июня

Новости Беларуси. Праздник 30 июня в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 600 дипломов вручили выпускникам Института государственной службы.

Среди них действующие управленцы, госслужащие и дипломаты. С напутственным словом к слушателям обратилась проректор по учебной работе Валентина Швайко. Она уверена, что благодаря полученным знаниям каждому удастся реализовать свой созидательный потенциал и внести весомый вклад в развитие нашей страны.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского горисполкома:

Знания, которые даются в Академии при Президенте, дают такое фундаментальное отношение к любви, в первую очередь, к Родине. И, конечно же, дополнительные знания в части тех наук, которые нам преподают.