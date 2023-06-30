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Проект закона о народном ополчении одобрили в Совете Республики

30 июня 2023 11:08
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Новости Беларуси. Итоги работы 30 июня подводят в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заключительном заседании 10-й сессии сенаторы одобрили ряд законопроектов.

Проект закона о народном ополчении одобрили в Совете Республики-1

Поддержку получил проект закона о народном ополчении. Теперь граждане, а также иностранцы, проживающие на территории Беларуси смогут добровольно принимать участие в защите страны в случае необходимости. В документе определен порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации отрядов, выполнения ими задач, а также полномочия госорганов и должностных лиц.

Также парламентарии одобрили изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, поддержали законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей.

# Закон # общество # Фотофакт

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