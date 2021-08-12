«Съезд позволит полностью изменить структуру». Что говорят участники форуме БРСМ в Минске

Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате открытого диалога объединила 500 делегатов со всей страны. Участники подытожили работу объединения за последние три года, избрали нового председателя союза и обсудили стратегию развития.

Традиции комсомола – лучшее из того наследия, БРСМ не забывает. Студотрядовское движение продолжает жить и сегодня.

За спиной масса проектов. Итоги работы Белорусского союза молодежи подвели на 44-м съезде под слоганом «Единство молодежи – сила Беларуси!». Молодежная политика – важное направление в деятельности страны. Сама молодежь еще важнее. Поэтому съезд этой организации всегда – и подведение итогов, и новые шаги вперед.

Виктор Филипенко, делегат 44-го съезда БРСМ (Гомель):

Очень важно сформировать опыт социальной активности. И благодаря активному участию в реализации проектов БРСМ будущие педагоги знают, что их дела, их начинания получат свою реализацию.

Руслан Черенков, делегат 44-го съезда БРСМ (Минск):

Здесь собралась самая яркая, самая активная молодежь всей нашей республики. Я думаю, на таких мероприятиях и рождаются самые яркие идеи в нашей стране.