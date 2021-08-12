«Такие объекты за такие сроки мы не строили никогда». Какой будет самая большая в гомельском регионе школа?

Новости Беларуси. Чуть больше двух недель остается до начала нового учебного года. К 1 сентября сейчас готовятся все: и родители, и учителя, и будущие первоклашки. Но, наверное, больше всех в эти дни стараются в Гомеле: здесь строители буквально за полгода возвели не только самую большую в юго-восточном регионе, но и самую долгожданную школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На строительной площадке работы ведутся и днем, и ночью. Успеют ли ко Дню знаний, узнал Александр Добриян.

– Смотри, вот там будут малыши. А ты знаешь, в какой корпус будешь ходить?

– Нет.

– А вон там будешь учиться ты.

Тысячи глаз из окрестных новостроек вот уже полгода в режиме нон-стоп наблюдают самое долгожданное реалити-шоу. На ночные работы и снующие туда-сюда грузовики ни одной жалобы. Эту школу здесь не просто ждали – о ней просили на Новый год Деда Мороза дети и мечтали вслух родители. Для понимания: только в одной двухподъездной девятиэтажке Анны Горбатенковой в этом году 40 первоклашек.

Анна Горбатенкова, жительница Гомеля:

На самом деле, как говорят, лучшая школа – это школа у дома. И эта мечта сбылась. Мы хотим сейчас кричать спасибо, мы хотим кричать спасибо всем. Всем, кто писал, просил, тем, кто услышал, строил, снимал, всем, кто контролировал и, наконец, сдал этот объект. Точнее, его еще не сдали, но мы просто видим, какими темпами это развивается. И это круто, это мечта, это школа мечты.

Темп строительства удивляет даже профессионалов. Переработав типовой проект, конструкторам удалось найти оптимальные решения. При возведении школы активно использовали элементы панельного строительства. Усовершенствовали логистику, отработали новые инженерные подходы. В результате в четыре раза сократили нормативные сроки.

Станислав Сильченко, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 14»:

Для нас, для нашего коллектива, 14-й трест, это максимально знаковый объект. Такие объекты за такие сроки мы не строили никогда. Вовлечение максимальное всего коллектива. Мы сконцентрированы только на реализации этого проекта. Фактически школа будет реализована за пять месяцев, принимая во внимание сроки, понимая ее особенность, понимая необходимость для местных жителей в этой школе. Мы ее строим как для собственных детей, вкладывая всю душу.

Сегодня работа на объекте идет в трехсменном режиме. Одновременно на площадке находятся до тысячи специалистов. Каменщики, электрики, маляры, сборщики мебели и еще десятки специалистов строят школу мечты в одном из самых молодых районов Гомеля. Профессионалам помогают студотрядовцы. Будущие художники и архитекторы делают школьные коридоры ярче, при этом вчерашние школьники по-хорошему завидуют тем, кто придет сюда учится 1 сентября.

Ангелина Калацей, студентка Белорусского государственного университета транспорта:

Конечно, очень сильно отличается эта школа от моей, потому что моя, наверное, в раз 10 меньше. Эта школа огромная, тут множество всяких площадок, тут есть лифт. Я думаю, что эта школа рассчитана не только на обычных детей, но и на детей с инвалидностью. Мне кажется, это очень круто, когда все вместе будут учиться тут. Она огромная, она вообще очень классная. Мы хотим своих детей привести сюда, если что. Конечно, еще рано об этом думать, но мне кажется, это хорошая идея.

Для молодого района такой объект сродни космодрому, только гораздо нужнее.

Александр Добриян, корреспондент:

В это действительно верится с трудом. Еще в марте на этом месте был пустырь, обнесенный забором. Сегодня же завершается строительство самой большой в гомельском регионе школы. 22 тысячи квадратных метров. Просторные спортивные залы, два бассейна, учебные классы, библиотека, столовые, буфеты, безбарьерная среда и вот этот шикарный стадион. Кажется, что в Гомеле сделана попытка построить идеальную школу.

Параллельно стройке формируется педагогический коллектив и ученический состав школы. От родителей уже подано 1 300 заявлений.

Жанна Жданович, заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома:

Нужно сказать, что и конкурс среди педагогов. На преподавание химии и биологии уже претендуют по несколько человек. То есть это все свидетельствует о том, что школа очень востребована, она современная, здесь все для того, чтобы осуществлять современный образовательный процесс. Стахановские темпы строительства постоянно контролирует наш председатель облисполкома. Мы все: и родители, и дети, и педагоги, и вся общественность – очень ждем, что 1 сентября средняя школа № 75 Гомеля широко распахнет двери и начнет учить детей.