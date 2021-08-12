Александр Лукьянов: «Современному активу союза молодёжи необходимо быть более настойчивым»

Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате открытого диалога объединила 500 делегатов со всей страны. Участники подытожили работу объединения за последние три года, избрали нового председателя союза и обсудили стратегию развития.
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Самые главные свершения у правопреемников комсомола еще впереди. Самые успешные проекты молодежь будет продвигать и дальше уже под руководством новых лидеров молодежного локомотива. 12 августа новым председателем союза избран Александр Лукьянов. До этого он занимал должность одного из руководителей МЧС.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Мы нужны нашим студентам и школьникам, чтобы направить их в нужный момент, чтобы дать в этом бурном мире, в информационных потоках разобраться и принять правильное решение. Помочь им сделать первый шаг в работе, в трудоустройстве, помочь им заработать копейку, ведь именно на таких молодых людях и будет строиться наше будущее, будущее нашей страны. И, конечно, мы нужны нашим дедам и прадедам, и порой даже тем, кто ушел, к сожалению, из жизни. Мы прежде всего нужны им, чтобы защитить нашу память, нашу историческую справедливость и подвиг наших предков. И, конечно, современному активу союза молодежи необходимо быть более настойчивым в демонстрировании своей позиции. Быть более мобильными в условиях меняющейся общественно-политической системы. В условиях, когда разрабатывается проект новой Конституции, конечно, молодежной организации тоже необходимо меняться и не просто быть включенным в этот процесс, а идти в авангарде, задавать темп.