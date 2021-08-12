Александр Лукьянов: «Современному активу союза молодёжи необходимо быть более настойчивым»

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Мы нужны нашим студентам и школьникам, чтобы направить их в нужный момент, чтобы дать в этом бурном мире, в информационных потоках разобраться и принять правильное решение. Помочь им сделать первый шаг в работе, в трудоустройстве, помочь им заработать копейку, ведь именно на таких молодых людях и будет строиться наше будущее, будущее нашей страны. И, конечно, мы нужны нашим дедам и прадедам, и порой даже тем, кто ушел, к сожалению, из жизни. Мы прежде всего нужны им, чтобы защитить нашу память, нашу историческую справедливость и подвиг наших предков. И, конечно, современному активу союза молодежи необходимо быть более настойчивым в демонстрировании своей позиции. Быть более мобильными в условиях меняющейся общественно-политической системы. В условиях, когда разрабатывается проект новой Конституции, конечно, молодежной организации тоже необходимо меняться и не просто быть включенным в этот процесс, а идти в авангарде, задавать темп.