Избирательные участки в Дзержинском районе проверил глава Миссии наблюдателей от СНГ

Досрочное голосование на выборах депутатов проходит спокойно и без грубых нарушений. Такую предварительную оценку дал глава Миссии наблюдателей от СНГ, посещая избирательные участки Дзержинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом регионе, как и в других, отмечается высокая явка. На сегодня в Дзержинском избирательном округе свой выбор сделали уже около 23 % включенных в списки граждан. В ходе работы международной миссии на участках для голосования по стране грубых нарушений не выявлено. За время работы наблюдателей от СНГ есть лишь отдельные замечания, которые не повлияют на итоги выборов. Также международная миссия отмечает особую важность проведения досрочного голосования, несмотря на упреки западных оппонентов.

Сергей Лебедев, глава Миссии наблюдателей от СНГ:

В Соединенных Штатах Америки за месяц идет голосование в письменной форме, там в письмах отправляют свои бюллетени, поэтому мы к этим критическим заявлениям относимся так, честно говоря, спокойно, скептически. Ну, критиковали они нас, наверное, и будут критиковать, поэтому решение руководства Беларуси не приглашать западных наблюдателей, я уже говорил об этом, вполне логично и обоснованно.