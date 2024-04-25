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«Избежать повреждения морозами». Когда белить садовые деревья?

25 апреля 2024 19:10
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Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Обработка деревьев, опрыскивание от вредителей должна учитывать температурный баланс? Белит сосед у меня каждый раз деревья, дождь проходит, от этих белил ничего не остается. Эффект есть какой-то или нет? Как правильно это делать?

«Избежать повреждения морозами». Когда белить садовые деревья?-1

Дмитрий Парфенов, предприниматель, агроном-садовод:
Температура важна, то есть каждый препарат от вредителей, болезней работает при оптимальных температурах. Чем температура ближе к оптимальным, тем лучше. Это на этикетках написано, можно почитать, вопросов не будет. Про побелку деревьев – это такой момент, что она не нужна сейчас. То есть дерево должно быть побелено в тот момент – февраль, март. То есть это делается для того, чтобы избежать повреждения морозами. То есть смысл такой, что побелку нужно наносить с осени. Когда придет февраль, март, март в основном – температура теплая, солнце светит на кору, она темная. Кора нагревается, а ночью приходит мороз, она не успевает сжаться и лопается. Если мы побелим ее белым цветом, то у него степень отражения почти 100 %.

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# Растения и цветы # общество # Дмитрий Парфенов

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