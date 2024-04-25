«Избежать повреждения морозами». Когда белить садовые деревья?

Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Обработка деревьев, опрыскивание от вредителей должна учитывать температурный баланс? Белит сосед у меня каждый раз деревья, дождь проходит, от этих белил ничего не остается. Эффект есть какой-то или нет? Как правильно это делать?