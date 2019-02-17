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Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ

17 февраля 2019 18:42
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Новости Беларуси. 30 лет памяти и скорби. На неделе мы вспоминали воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане, и тех, кто не вернулся с той войны. Более 30 тысяч белорусских граждан прошли тот путь, около 700 погибли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вечная память.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-1

Можно соглашаться или осуждать, искать причины и следствия. Но главное – в другом. Делать все возможное, чтобы на нашей земле был мир. Не быть источником конфликта, но уметь защищать Родину, укреплять военную безопасность.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-4

Вот уже четвертую неделю проходит проверка боевой готовности Вооруженных Сил. К выполнению задач в первую очередь привлечены воинские части и подразделения постоянной готовности, то есть регулярная армия. Но не только. На учения из запаса призваны военнообязанные.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-7

Повестка, сборный пункт, напутственное слово – и в автобус. Всего из запаса призвано порядка 1400 человек. Будто дежавю для каждого и для всех – с эффектом внезапности. В этом и суть военной проверки: хоть сборы и учебные, а создаются условия, приближенные к боевой тревоге.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-10

Владислав Петрачков, рядовой запаса:
Никто не застрахован от войны, всякое может случиться, а своих детей и свою семью надо защищать. И чтобы руки помнили, сборы – это нужное дело!

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-13

А это уже 19-я отдельная механизированная бригада. Первым делом, прибыв в часть, запасники получают военную форму. Всё нужно примерить. На подбор гардероба уходит несколько часов. Привычный некогда китель маловат. Приходится искать на размер, а то и на два побольше.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-16

Этакий отголосок сытых гражданских будней Олег Пшонко уже успел прочувствовать лично на себе.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-19

Кулинарные деликатесы под маркой «сделано супругой», конечно, не сравнить с военной кухней, но и здесь уже совсем не то меню, которое было 20 лет назад.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-22

Олег Пшонко, старший сержант запаса:
Армия очень изменилась в плане быта, питания, обмундирования. Очень изменилась.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-25

Как и изменились они сами. Кстати, из-за внешнего вида запасников чаще называют «партизанами». Необычные прически, легкая небритость – им это позволительно.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-28

Имидж армии такой подход не подрывает. Командование относится с пониманием. Главное, чтобы Родину умели защищать. Но место дислокации каждого требуют держать в чистоте.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-31

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-33

Кровати должны быть ровные, одеяла натянуты, как струны, а края острее лезвий – этот отрывок из воинского учебника Илья Пещенко усвоил наизусть еще 5 лет назад. Сварщик в миру рассказывает, что даже и не думал, что проверку на прочность ему придется пройти снова.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-36

Илья Пещенко, старший сержант запаса:
Нас достаточно быстренько всех собрали, оперативно. Мне пришла повестка за дней пять. Некоторые говорили: им – за три дня. Я даже и не мог подумать, что когда-то буду призван не на срочную и в одной казарме с офицерами жить.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-39

Вместе с рядовыми и сержантами запаса соседствует и Алексей Карниченко, майор-десантник в отставке. В казармах и на полигонах с 17 лет, на его счету десятки прыжков с парашютом, много раз руководил сборами. А теперь, что символично, на гражданке – охранник, а здесь – впервые призванный из запаса. Тридцатилетний воинский опыт передает тем, кого принято называть «пиджаками». Это офицеры, которые, по сути, не служили, но звание имеют.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-42

Алексей Карниченко, майор запаса:
Надо собрать людей, сколотить, провести боевое слаживание. Потому что контингент очень разношерстный. Пришел лейтенант запаса  ему 21 год. А приходят мужчины, которым и по 25, и по 28, и по 30, и по 35 лет. Это достаточно большой опыт, им это надо.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-45

Вообще, сборы бывают учебными и проверочными. Эти как раз из второй категории. Здесь не нужно осваивать что-то с нуля, а только вспомнить армейскую науку. Запасников призывают вне зависимости от размера и количества звездочек на кителе.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-48

Солдаты участвуют в сборах до 50 лет, прапорщики и младшие офицеры – до 55. На 60-летнем рубеже стоят полковники, подполковники и майоры.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-51

Александр Нефёдов, военный комиссар Витебска, Витебского и Лиозненского районов:
Абсолютное большинство военнообязанных относится с пониманием, адекватно, что да, есть задача, которую необходимо выполнять.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-54

К тому же уже давно прошли времена, когда от сборов уклонялись словно от удара на боксерском ринге. Этот вызов многие сейчас принимают, да еще и с удовольствием. Ведь можно не только вспомнить, что такое строевая и разборка оружия, но и неплохо заработать.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-57

Андрей Васильев попал на сборы впервые. Оставив дома жену и трехлетнюю дочку, буквально в тот же день встал в строй нового пополнения. Но вот уже спустя пару дней с уверенностью делится: семья без него будет скучать, но не голодать.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-60

Андрей Васильев, старший сержант запаса:
Много знакомых, много сослуживцев. Кто уже ходил на сборы, на работе говорили, что примерно то же самое. Среднюю твою зарплату платят, где бы ты не работал.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-63

Место его службы на этот месяц – база по хранению и ремонту техники. В этой воинской части как раз дислоцируется то, что работает на механической тяге.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-66

Александр Лучонок, корреспондент:
Мощь армии напрямую зависит от боевой техники: авиации, танков и, конечно, автомобилей. Еще Вторую мировую называли «войной моторов», а с тех пор фраза «Бой ведут машины» начала звучать еще весомее. Механики-водители при таком раскладе, пожалуй, одни из самых востребованных специалистов.

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-69

Сотни единиц техники и каждую машину нужно не только проверить, перепроверить, но и обкатать. Без резервных сил не обойтись. Ведь задача перед подразделением стоит по-военному со звездочкой – сформировать из прибывших единую механизированную бригаду.

Сергей Мишуткин, командир отдельного механизированного батальона 19 отдельной гвардейской механизированной бригады:   
В дальнейшем имеем задачи совершить марши в указанный район, провести боевое слаживание. Провести одиночную подготовку с военнослужащими, призванными из запаса, провести занятия взводами, ротами. Занятия будут иметь практическую направленность: огневая подготовка, стрельба из стрелкового оружия, из боевых машин.   

Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ-72

Во время этой проверки будут оценивать взаимодействие всех подразделений: танковых, механизированных, сил специальных операций, тылового обеспечения, авиации. Экзамен составлен с учетом последних конфликтов в мире. И пусть в нашей ситуации они лишь часть сценария, оцениваются реальные действия военнообязанных, которые должны доказать и себе, и своим семьям, что наши границы под надежной защитой, а если придется, «ладонь превратится в кулак».

# Армия Беларуси # общество # Александр Нефёдов # Андрей Васильев # Фотофакт

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