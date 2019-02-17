Из запаса – на передовую. Как проходит комплексная проверка ВС Беларуси – репортаж СТВ

Новости Беларуси. 30 лет памяти и скорби. На неделе мы вспоминали воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане, и тех, кто не вернулся с той войны. Более 30 тысяч белорусских граждан прошли тот путь, около 700 погибли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вечная память.

Можно соглашаться или осуждать, искать причины и следствия. Но главное – в другом. Делать все возможное, чтобы на нашей земле был мир. Не быть источником конфликта, но уметь защищать Родину, укреплять военную безопасность.

Вот уже четвертую неделю проходит проверка боевой готовности Вооруженных Сил. К выполнению задач в первую очередь привлечены воинские части и подразделения постоянной готовности, то есть регулярная армия. Но не только. На учения из запаса призваны военнообязанные.

Повестка, сборный пункт, напутственное слово – и в автобус. Всего из запаса призвано порядка 1400 человек. Будто дежавю для каждого и для всех – с эффектом внезапности. В этом и суть военной проверки: хоть сборы и учебные, а создаются условия, приближенные к боевой тревоге.

Владислав Петрачков, рядовой запаса:

Никто не застрахован от войны, всякое может случиться, а своих детей и свою семью надо защищать. И чтобы руки помнили, сборы – это нужное дело!

А это уже 19-я отдельная механизированная бригада. Первым делом, прибыв в часть, запасники получают военную форму. Всё нужно примерить. На подбор гардероба уходит несколько часов. Привычный некогда китель маловат. Приходится искать на размер, а то и на два побольше.

Этакий отголосок сытых гражданских будней Олег Пшонко уже успел прочувствовать лично на себе.

Кулинарные деликатесы под маркой «сделано супругой», конечно, не сравнить с военной кухней, но и здесь уже совсем не то меню, которое было 20 лет назад.

Олег Пшонко, старший сержант запаса:

Армия очень изменилась в плане быта, питания, обмундирования. Очень изменилась.

Как и изменились они сами. Кстати, из-за внешнего вида запасников чаще называют «партизанами». Необычные прически, легкая небритость – им это позволительно.

Имидж армии такой подход не подрывает. Командование относится с пониманием. Главное, чтобы Родину умели защищать. Но место дислокации каждого требуют держать в чистоте.

Кровати должны быть ровные, одеяла натянуты, как струны, а края острее лезвий – этот отрывок из воинского учебника Илья Пещенко усвоил наизусть еще 5 лет назад. Сварщик в миру рассказывает, что даже и не думал, что проверку на прочность ему придется пройти снова.

Илья Пещенко, старший сержант запаса:

Нас достаточно быстренько всех собрали, оперативно. Мне пришла повестка за дней пять. Некоторые говорили: им – за три дня. Я даже и не мог подумать, что когда-то буду призван не на срочную и в одной казарме с офицерами жить.

Вместе с рядовыми и сержантами запаса соседствует и Алексей Карниченко, майор-десантник в отставке. В казармах и на полигонах с 17 лет, на его счету десятки прыжков с парашютом, много раз руководил сборами. А теперь, что символично, на гражданке – охранник, а здесь – впервые призванный из запаса. Тридцатилетний воинский опыт передает тем, кого принято называть «пиджаками». Это офицеры, которые, по сути, не служили, но звание имеют.

Алексей Карниченко, майор запаса:

Надо собрать людей, сколотить, провести боевое слаживание. Потому что контингент очень разношерстный. Пришел лейтенант запаса – ему 21 год. А приходят мужчины, которым и по 25, и по 28, и по 30, и по 35 лет. Это достаточно большой опыт, им это надо.

Вообще, сборы бывают учебными и проверочными. Эти как раз из второй категории. Здесь не нужно осваивать что-то с нуля, а только вспомнить армейскую науку. Запасников призывают вне зависимости от размера и количества звездочек на кителе.

Солдаты участвуют в сборах до 50 лет, прапорщики и младшие офицеры – до 55. На 60-летнем рубеже стоят полковники, подполковники и майоры.

Александр Нефёдов, военный комиссар Витебска, Витебского и Лиозненского районов:

Абсолютное большинство военнообязанных относится с пониманием, адекватно, что да, есть задача, которую необходимо выполнять.

К тому же уже давно прошли времена, когда от сборов уклонялись словно от удара на боксерском ринге. Этот вызов многие сейчас принимают, да еще и с удовольствием. Ведь можно не только вспомнить, что такое строевая и разборка оружия, но и неплохо заработать.

Андрей Васильев попал на сборы впервые. Оставив дома жену и трехлетнюю дочку, буквально в тот же день встал в строй нового пополнения. Но вот уже спустя пару дней с уверенностью делится: семья без него будет скучать, но не голодать.

Андрей Васильев, старший сержант запаса:

Много знакомых, много сослуживцев. Кто уже ходил на сборы, на работе говорили, что примерно то же самое. Среднюю твою зарплату платят, где бы ты не работал.

Место его службы на этот месяц – база по хранению и ремонту техники. В этой воинской части как раз дислоцируется то, что работает на механической тяге.

Александр Лучонок, корреспондент:

Мощь армии напрямую зависит от боевой техники: авиации, танков и, конечно, автомобилей. Еще Вторую мировую называли «войной моторов», а с тех пор фраза «Бой ведут машины» начала звучать еще весомее. Механики-водители при таком раскладе, пожалуй, одни из самых востребованных специалистов.

Сотни единиц техники и каждую машину нужно не только проверить, перепроверить, но и обкатать. Без резервных сил не обойтись. Ведь задача перед подразделением стоит по-военному со звездочкой – сформировать из прибывших единую механизированную бригаду. Сергей Мишуткин, командир отдельного механизированного батальона 19 отдельной гвардейской механизированной бригады:

В дальнейшем имеем задачи совершить марши в указанный район, провести боевое слаживание. Провести одиночную подготовку с военнослужащими, призванными из запаса, провести занятия взводами, ротами. Занятия будут иметь практическую направленность: огневая подготовка, стрельба из стрелкового оружия, из боевых машин.