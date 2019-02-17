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Леонид Заяц: «В 1994 году был правильно сделан выбор белорусского народа и пришёл Президентом страны именно аграрник»

17 февраля 2019 16:56
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Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия вспомнил трудности, которые испытавало сельское хозяйство в 90-е годы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, СТВ:
90-е тоже были непростыми.

Леонид Заяц: «В 1994 году был правильно сделан выбор белорусского народа и пришёл Президентом страны именно аграрник»-1

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы лишились права завоза 4 миллионов тонн зерна, которое в прежние советские времена завозили с Казахстана, с Урала. Не стала поступать сельскохозяйственная техника, которая поступала со всего Советского Союза. Старели наши основные фонды. Конечно, истощалась земля. Теряли ресурсы. Поэтому эти трудности испытал наш агропромышленный комплекс, наше государство.

Леонид Заяц: «В 1994 году был правильно сделан выбор белорусского народа и пришёл Президентом страны именно аграрник»-4

Леонид Заяц: «В 1994 году был правильно сделан выбор белорусского народа и пришёл Президентом страны именно аграрник»-6

Благодаря тому, что в 1994 году был правильно сделан выбор белорусского народа и пришел Президентом страны именно аграрник – человек, который на себе всё это испытал. Он поставил задачу – накормить республику любой ценой. Решена проблема продовольственной безопасности, независимости нашего государства.

Больше подробностей интервью здесь

# Президентские выборы # общество # Леонид Заяц # Фотофакт

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