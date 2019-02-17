Леонид Заяц: «В 1994 году был правильно сделан выбор белорусского народа и пришёл Президентом страны именно аграрник»

Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия вспомнил трудности, которые испытавало сельское хозяйство в 90-е годы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Анастасия Дехтяр, СТВ:

90-е тоже были непростыми.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы лишились права завоза 4 миллионов тонн зерна, которое в прежние советские времена завозили с Казахстана, с Урала. Не стала поступать сельскохозяйственная техника, которая поступала со всего Советского Союза. Старели наши основные фонды. Конечно, истощалась земля. Теряли ресурсы. Поэтому эти трудности испытал наш агропромышленный комплекс, наше государство.