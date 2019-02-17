Леонид Заяц: «В 1994 году был правильно сделан выбор белорусского народа и пришёл Президентом страны именно аграрник»

Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия вспомнил трудности, которые испытавало сельское хозяйство в 90-е годы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
90-е тоже были непростыми.
Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия вспомнил трудности, которые испытавало сельское хозяйство в 90-е годы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
90-е тоже были непростыми.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы лишились права завоза 4 миллионов тонн зерна, которое в прежние советские времена завозили с Казахстана, с Урала. Не стала поступать сельскохозяйственная техника, которая поступала со всего Советского Союза. Старели наши основные фонды. Конечно, истощалась земля. Теряли ресурсы. Поэтому эти трудности испытал наш агропромышленный комплекс, наше государство.
Благодаря тому, что в 1994 году был правильно сделан выбор белорусского народа и пришел Президентом страны именно аграрник – человек, который на себе всё это испытал. Он поставил задачу – накормить республику любой ценой. Решена проблема продовольственной безопасности, независимости нашего государства.
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