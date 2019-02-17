Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева рассказала о своём детстве

Новости Беларуси. Возвращаясь к вековому юбилею аграриев. Никто не станет спорить, что с развитием сельского хозяйства неотрывно связано возрождение белорусской деревни, которая есть в жизни многих белорусов и которую ни в коем случае нельзя потерять, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В моем детстве было сразу две деревни. Правда, одну из них мы потеряли по не зависящим от нас причинам. Деревня Уласы была в 13 километрах от Чернобыля, сейчас – в зоне отчуждения. Но до сих пор я помню, сколько там было белых грибов и какой красоты были подсолнуховые поля.

Вторая деревня – в Минской области. Зовется Гривень. Казалось бы, ничего особенного. Но с нее и окрестностей написано «Паляванне на апошняга жураўля», а некоторые «вяскоўцы» стали прообразом героев произведения. Одно время было ощущение, что деревня не выживет. Но нет – живет. И всё больше благодаря внукам, которые когда-то приезжали к дедушкам и бабушкам на летние каникулы. Достраивают дома, привозят своих детей.