«Чтобы поменьше огорчений было в жизни». Как работает и о чём мечтает незрячий учитель в Брестской области

Новости Беларуси. История из агрогородка Медно, что на Брестчине. Герой нашей истории – 36-летний Николай Апанович. Учитель с двумя высшими образованиями преподает историю и обществоведение, а еще ведет кружок игры на гитаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Больше двадцати лет он не видит из-за развившейся в 9 классе катаракты. Кажется, что детей он учит главному: никогда не сдаваться, как бы сложно ни было. И учит не по книжкам – собственной жизнью. Корреспондент Алена Сырова провела один день с Николаем Васильевичем. И когда вернулась из командировки, первое, что сказала: «Знаешь, он видит лучше некоторых зрячих». И ведь действительно: важно не столько смотреть, сколько видеть.

Николай Апанович, учитель истории и обществоведения Медненской средней школы:

Я мечтал изначально быть военным. Я хотел свою жизнь связать с военной службой, притом военным, связанным с небом: или ВВС, или ВДВ. Потом, когда начались проблемы со здоровьем, но со зрением было еще более-менее нормально, я мечтал быть врачом-хирургом. Я считал, что в случае чего смогу максимально раскрыться в этой профессии. А потом, когда потерял зрение, понял, что буду учителем. Мне отсутствие зрения не мешает. Оно мешает только в некоторых случаях, то есть в ориентировке в пространстве. И то по школе могу зайти в любое место, куда мне надо.

В случае надобности спокойно могу зайти домой. Но, опять же, мне интересно возвращаться с кем-то. Не хочу расстраивать маму. Я дойду домой, но мама будет нервничать. Любой подросток имеет своё мнение, и оно не всегда совпадает. Тут проблема не в том, чтобы научить его доказывать свою точку зрения. Тут проблема больше в том, чтобы научить его слышать других. Это приложение. На данный момент по умолчанию оно есть практически в каждом телефоне. Оно озвучивает всё то, что есть на экране: книги, информационные ресурсы.

Я считаю, что у старшего наставника, учителя одна из основных функций – помочь современному ребенку разобраться с современной информацией.

Я стараюсь работать так, вести себя так, чтобы максимально мне доверяли, чтобы максимально понять современную молодежь. Стараюсь вести себя так, чтобы у них в случае надобности, потребности была возможность, желание просто подойти и поговорить. Иногда пытаются подсмотреть. Но если им скажешь: «Работаем по-честному», значит, работаем по-честному. Очень трудно разграничить мечты и будущие планы. Хочу попробовать «замутить» что-нибудь с музыкальной группой.