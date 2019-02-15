Прямой эфир

День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 2019 20:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 30 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За десять лет в вооруженном конфликте были задействованы около 30 тысяч белорусов. В их честь по всей стране проходят памятные мероприятия.

Все подробности – в репортаже корреспондента Евгения Пустового.

День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана-1

День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана-3

День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана-5

День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана-7

День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана-9

День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана-11

Скорбно и величественно. Неоднозначной назвали афганскую войну и историки. Но для нас – белорусов – всё понятно. Мы уважаем ратный подвиг, ценим каждого героя, помним обо всех погибших.

В Беларуси афганскую тему никогда не рассматривали сквозь призму критики. За что критиковать? Наши земляки выполнили воинский долг, наши земляки даже среди религиозных фанатиков со средневековой жестокостью сохранили свой нравственный облик и белорусскую выдержку.

Подробнее – в видеоинформации.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси
15 февраля 2019 20:38

К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси

Сельские хозяйства Минской области празднуют 100-летний юбилей. Репортаж СТВ о лучших аграриях отрасли
15 февраля 2019 20:24

Сельские хозяйства Минской области празднуют 100-летний юбилей. Репортаж СТВ о лучших аграриях отрасли

Трёхэтажный с бассейном: новый детский сад появится в Боровлянах в 2019 году
15 февраля 2019 18:06

Трёхэтажный с бассейном: новый детский сад появится в Боровлянах в 2019 году