День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 30 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За десять лет в вооруженном конфликте были задействованы около 30 тысяч белорусов. В их честь по всей стране проходят памятные мероприятия.

Все подробности – в репортаже корреспондента Евгения Пустового.