День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 30 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За десять лет в вооруженном конфликте были задействованы около 30 тысяч белорусов. В их честь по всей стране проходят памятные мероприятия.
Все подробности – в репортаже корреспондента Евгения Пустового.
Скорбно и величественно. Неоднозначной назвали афганскую войну и историки. Но для нас – белорусов – всё понятно. Мы уважаем ратный подвиг, ценим каждого героя, помним обо всех погибших.
В Беларуси афганскую тему никогда не рассматривали сквозь призму критики. За что критиковать? Наши земляки выполнили воинский долг, наши земляки даже среди религиозных фанатиков со средневековой жестокостью сохранили свой нравственный облик и белорусскую выдержку.
Подробнее – в видеоинформации.