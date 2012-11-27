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В Палестине приступили к эксгумации останков первого руководителя автономии Ясира Арафата

27 ноября 2012 09:45
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Новости Палестины. Палестина замерла в ожидании события, которое может стать историческим претендентом. Группа международных экспертов приступила к эксгумации останков Ясира Арафата. Специалисты надеются, что образцы тканей покойного позволят установить истинную причину смерти первого руководителя автономии.

По официальной версии, летальный исход наступил в результате кровоизлияние в мозг. Однако существует версия, что Арафат был отравлен полонием-210.

Эксгумация пройдет в обстановке строжайшей секретности. После того, как будут взяты пробы, тело политика вновь захоронят с воинскими почестями в мавзолее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отравления

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